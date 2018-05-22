"Суд" в Крыму оставил под арестом активиста Мемедеминова

Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма оставил под арестом крымскотатарского активиста и блогера Наримана Мемедеминова, которому следствие отказалось учитывать его украинское гражданство.

Об этом сообщает "КрымSOS".

"Нариман Мемедеминов участвовал в заседании по видеосвязи. Верховный суд отклонил апелляционную жалоу на продлление ареста для Мемедеминова. Нариман останется под арестом до 15 августа 2018 года", - говорится в сообщении.

22 марта в доме Мемедеминова российские силовики и правоохранители провели обыск. После обысков его увезли на допрос в управление ФСБ России в Симферополе.

Как сообщила жена активиста, уголовное дело (часть 2 статьи 205 УК России) на него завели за то, что он в 2014 году как блогер публиковал видео и выставлял их в YouTube.

Подконтрольный Кремлю Киевский райсуд Симферополя 23 марта арестовал крымскотатарского активиста Наримана Мемедеминова до 16 мая.

15 мая арест продлили на четыре месяца, до 15 августа.

Национальный союз журналистов Украины выразил обеспокоенность"очередным наступлением на свободу слова" в аннексированном Россией Крыму и требует от Москвы освобождения Мемедеминова и других задержанных по политическим обвинениям.

Прокуратура Автономной Республики Крым начала уголовное производство по факту незаконного лишения свободы Мемедеминова.