У Криму арештували активіста Мустафаєва
Вівторок, 22 травня 2018, 22:42
Підконтрольний Росії Київський районний суд арештував затриманого напередодні кримськотатарського активіста Сервера Мустафаєва.
Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на його адвоката Сергія Легостова.
Мустафаєва арештували на 20 діб до 9 червня.
За словами захисника, засідання проходило в закритому режимі. Суд відмовив адвокату в призначенні Мустафаєву запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.
Зранку понеділка, 21 травня, окупанти провели обшуки вдома в активіста "Кримської солідарності" Сервера Мустафаєва в Бахчисараї і в Едема Смаілова в селі Долинне Бахчисарайського району.
Мустафаєва та Смаілова затримали за підозрою в участі в діяльності організації "Хізб ут-Тахрір аль-Ісламі".