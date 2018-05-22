У Криму арештували активіста Мустафаєва

Підконтрольний Росії Київський районний суд арештував затриманого напередодні кримськотатарського активіста Сервера Мустафаєва.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на його адвоката Сергія Легостова.

Мустафаєва арештували на 20 діб до 9 червня.

За словами захисника, засідання проходило в закритому режимі. Суд відмовив адвокату в призначенні Мустафаєву запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Зранку понеділка, 21 травня, окупанти провели обшуки вдома в активіста "Кримської солідарності" Сервера Мустафаєва в Бахчисараї і в Едема Смаілова в селі Долинне Бахчисарайського району.

Мустафаєва та Смаілова затримали за підозрою в участі в діяльності організації "Хізб ут-Тахрір аль-Ісламі".