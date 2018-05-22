В Крыму арестовали активиста Мустафаева
Подконтрольный России Киевский районный суд арестовал задержанного накануне крымскотатарского активиста Сервера Мустафаева.
Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на его адвоката Сергея Легостова.
Мустафаева арестовали на 20 суток до 9 июня.
По словам защитника, заседание проходило в закрытом режиме. Суд отказал адвокату в назначении Мустафаеву меры пресечения в виде домашнего ареста.
С утра понедельника, 21 мая, оккупанты проводили обыски в доме активиста "Крымской солидарности" Сервера Мустафаева в Бахчисарае и у Эдема Смаилова в селе Долинное Бахчисарайского района.
Мустафаева и Смаилова задержали по подозрению в участии в деятельности организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".