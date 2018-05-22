В Крыму арестовали активиста Мустафаева
Вторник, 22 мая 2018, 22:42
Подконтрольный России Киевский районный суд арестовал задержанного накануне крымскотатарского активиста Сервера Мустафаева.
Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на его адвоката Сергея Легостова.
Мустафаева арестовали на 20 суток до 9 июня.
По словам защитника, заседание проходило в закрытом режиме. Суд отказал адвокату в назначении Мустафаеву меры пресечения в виде домашнего ареста.
С утра понедельника, 21 мая, оккупанты проводили обыски в доме активиста "Крымской солидарности" Сервера Мустафаева в Бахчисарае и у Эдема Смаилова в селе Долинное Бахчисарайского района.
Мустафаева и Смаилова задержали по подозрению в участии в деятельности организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".