В Крыму арестовали активиста Мустафаева

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Вторник, 22 мая 2018, 22:42

Подконтрольный России Киевский районный суд арестовал задержанного накануне крымскотатарского активиста Сервера Мустафаева.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на его адвоката Сергея Легостова.

Мустафаева арестовали на 20 суток до 9 июня.

По словам защитника, заседание проходило в закрытом режиме. Суд отказал адвокату в назначении Мустафаеву меры пресечения в виде домашнего ареста.

С утра понедельника, 21 мая, оккупанты проводили обыски в доме активиста "Крымской солидарности" Сервера Мустафаева в Бахчисарае и у Эдема Смаилова в селе Долинное Бахчисарайского района.

Мустафаева и Смаилова задержали по подозрению в участии в деятельности организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".

Темы: Крым крымские татары суд
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