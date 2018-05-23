Порошенко опублікував указ про вихід України із міжнародних договорів СНД
Указ президента України Петра Порошенка про вихід України з низки міжнародних договорів, підписаних у рамках СНД, опублікований на офіційному сайті глави держави у вівторок, 22 травня.
Указом №139/2018 вводиться в дію рішення РНБО "Про припинення дії для України окремих міжнародних договорів, укладених в рамках Співдружності незалежних держав", прийняте 2 травня.
Документ набирає чинності з дня його опублікування.
Контролювати виконання указу президент доручив секретарю РНБО Олександрові Турчинову.
Раніше повідомлялось, що президент України Петро Порошенко підписав указ, яким увів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони про остаточне припинення участі України у роботі статутних органів СНД.
У Співдружності незалежних держав висловили здивування указом Порошенка.