Порошенко опублікував указ про вихід України із міжнародних договорів СНД

Указ президента України Петра Порошенка про вихід України з низки міжнародних договорів, підписаних у рамках СНД, опублікований на офіційному сайті глави держави у вівторок, 22 травня.

Указом №139/2018 вводиться в дію рішення РНБО "Про припинення дії для України окремих міжнародних договорів, укладених в рамках Співдружності незалежних держав", прийняте 2 травня.

Документ набирає чинності з дня його опублікування.

Контролювати виконання указу президент доручив секретарю РНБО Олександру Турчинову.

Раніше повідомлялось, що президент України Петро Порошенко підписав указ, яким увів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони про остаточне припинення участі України у роботі статутних органів СНД.

У Співдружності незалежних держав висловили здивування указом Порошенка - там заявили, що Україні немає кого відкликати із статутних органів.