Порошенко опубликовал указ о выходе Украины из международных договоров СНГ

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Среда, 23 мая 2018, 00:47

Указ Президента Украины Петра Порошенко о выходе Украины из ряда международных договоров, подписанных в рамках СНГ, опубликован на официальном сайте главы государства во вторник, 22 мая.

Указом №139/2018 вводится в действие решение СНБО "О прекращении действия для Украины отдельных международных договоров, заключенных в рамках Содружества независимых государств", принятое 2 мая.

Документ вступает в силу со дня его опубликования.

Контролировать выполнение указа президент поручил секретарю СНБО Александру Турчинову.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны об окончательном прекращении участия Украины в работе уставных органов СНГ.

В Содружестве независимых государств выразили удивление указом Порошенка, заявив, что Украине некого отзывать из уставных органов.

Темы: Украина Порошенко СНГ
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