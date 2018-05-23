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В Авдіївці обстрілом пошкодили ще один житловий будинок

Середа, 23 травня 2018, 09:29

22 травня через обстріл на території Авдіївки було пошкоджено житловий будинок на вулиці Соборна.

Інформація щодо постраждалих і загиблих не надходила, повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуації у Донецькій області.  

Між тим, станом на 8 ранку 23 травня відновили електропостачання Донецької фільтрувальної станції, тож очікується відновлення водопостачання Авдіївки й прилеглих сіл.  

А в місті Мирноград Покровського району Донецької області ввечері 22 травня чоловік та жінка, працюючи на городі на дачі, отримали поранення в результаті вибуху невідомого вибухонебезпечного предмету. Їх госпіталізували.

Теми: АвдіївкаДонбасбойові дії
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