В Авдеевке обстрелом повредили еще один жилой дом

22 мая из-за обстрела на территории Авдеевки был поврежден жилой дом на улице Соборная.



Информация о пострадавших и погибших не поступало, сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.



Между тем, по состоянию на 8 утра 23 мая восстановили электроснабжение Донецкой фильтровальной станции, поэтому ожидается возобновление водоснабжения Авдеевки и близлежащих сел.



А в городе Мирноград Покровского района Донецкой области вечером 22 мая мужчина и женщина, работая на огороде на даче, получили ранения в результате взрыва неизвестного взрывоопасного предмета. Их госпитализировали.