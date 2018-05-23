В Авдеевке обстрелом повредили еще один жилой дом
Среда, 23 мая 2018, 09:29
22 мая из-за обстрела на территории Авдеевки был поврежден жилой дом на улице Соборная.
Информация о пострадавших и погибших не поступало, сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.
Между тем, по состоянию на 8 утра 23 мая восстановили электроснабжение Донецкой фильтровальной станции, поэтому ожидается возобновление водоснабжения Авдеевки и близлежащих сел.
А в городе Мирноград Покровского района Донецкой области вечером 22 мая мужчина и женщина, работая на огороде на даче, получили ранения в результате взрыва неизвестного взрывоопасного предмета. Их госпитализировали.