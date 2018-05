Facebook у США вимагатиме документи для розміщення агітації

Користувачі Facebook у Сполучених Штатах Америки еред публікацією політичних оголошень повинні будуть надати останні цифри номера соціального страхування і фотографію посвідчення, виданого урядом.

Це відповідь на спроби "пов'язаних з російським урядом" тролів вплинути на президентські вибори в США в 2016 році, повідомляє CNN.

Соціальна мережа тепер вимагає в усіх охочих опублікувати оголошення, пов'язані з політичними кампаніями, цивільними правами, імміграцією, зброєю, економікою та іншими питаннями, довести, що вони насправді знаходяться в США.

Окрім номера соціального страхування та посвідчення користувачам, що бажають публікувати рекламу, необхідно буде надати поштову адресу США.

Після того, як Facebook перевірить отриману інформацію, компанія відправить код на вказану адресу, який дозволить публікувати рекламу.

Після перевірки інформація буде видалена, передає "Укрінформ".

Соцмережа фіксує, що в опублікованих оголошеннях будуть вказані джерела їх фінансування.

Вся подібна реклама буде зберігатися в особливому архіві.

