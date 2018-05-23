Facebook у США вимагатиме документи для розміщення агітації

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Середа, 23 травня 2018, 10:08

Користувачі Facebook у Сполучених Штатах Америки еред публікацією політичних оголошень повинні будуть надати останні цифри номера соціального страхування і фотографію посвідчення, виданого урядом.

Це відповідь на спроби "пов'язаних з російським урядом" тролів вплинути на президентські вибори в США в 2016 році, повідомляє CNN.

Соціальна мережа тепер вимагає в усіх охочих опублікувати оголошення, пов'язані з політичними кампаніями, цивільними правами, імміграцією, зброєю, економікою та іншими питаннями, довести, що вони насправді знаходяться в США.

Окрім номера соціального страхування та посвідчення користувачам, що бажають публікувати рекламу, необхідно буде надати поштову адресу США.

Після того, як Facebook перевірить отриману інформацію, компанія відправить код на вказану адресу, який дозволить публікувати рекламу. 

Після перевірки інформація буде видалена, передає "Укрінформ".

Соцмережа фіксує, що в опублікованих оголошеннях будуть вказані джерела їх фінансування.

Вся подібна реклама буде зберігатися в особливому архіві.

Як відомо, Facebook потрапив у скандал через те, що британська консалтингова фірма Cambridge Analytica, що працювала на Дональда Трампа на виборах у США 2016 рпкоу, неправомірно отримала доступ до особистої інформації 87 мільйонів користувачів Facebook.

Генеральний директор Facebook Марк Цукерберг визнав, що в його компанії не достатньо відповідально поставилися до безпеки, що призвело до  неналежного використання персональних даних громадян.

22 травня на слуханні у Європарламенті Цукерберг запевнив, що компанія вживає заходи для унеможливлення втручання зовнішніх гравців у національні вибори в Європі та у вибори до Європейського парламенту.

Восени 2017 року, через скандал із втручанням Росії у президентські вибори США у 2016 році, Facebook замислився про зміну підходу до політичної реклами до виборім губернаторів і в Конгрес США восени 2018 року.

Теми: facebook соцмережі
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