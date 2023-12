Facebook в США будет требовать документы для размещения агитации

Пользователи Facebook в Соединенных Штатах Америки перед публикацией политических объявлений должны будут предоставить последние цифры номера социального страхования и фотографию удостоверения, выданного правительством.



Это ответ на попытки "связанных с российским правительством" троллей повлиять на президентские выборы в США в 2016 году, сообщает CNN..



Социальная сеть теперь требует от всех желающих опубликовать объявления, связанные с политическими кампаниями, гражданскими правами, иммиграцией, оружием, экономикой и другими вопросами, доказать, что они на самом деле находятся в США.



Кроме номера социального страхования и удостоверения пользователям, желающим публиковать рекламу, необходимо будет предоставить почтовый адрес США.



После того, как Facebook проверит полученную информацию, компания отправит код на указанный адрес, который позволит публиковать рекламу.



После проверки информация будет удалена, передает "Укринформ".



Соцсеть фиксирует, что в опубликованных объявлениях будут указаны источники их финансирования.



Вся подобная реклама будет храниться в особом архиве.

