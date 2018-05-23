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Facebook в США будет требовать документы для размещения агитации

Среда, 23 мая 2018, 10:08

Пользователи Facebook в Соединенных Штатах Америки перед публикацией политических объявлений должны будут предоставить последние цифры номера социального страхования и фотографию удостоверения, выданного правительством.

Это ответ на попытки "связанных с российским правительством" троллей повлиять на президентские выборы в США в 2016 году, сообщает CNN..

Социальная сеть теперь требует от всех желающих опубликовать объявления, связанные с политическими кампаниями, гражданскими правами, иммиграцией, оружием, экономикой и другими вопросами, доказать, что они на самом деле находятся в США.

Кроме номера социального страхования и удостоверения пользователям, желающим публиковать рекламу, необходимо будет предоставить почтовый адрес США.

После того, как Facebook проверит полученную информацию, компания отправит код на указанный адрес, который позволит публиковать рекламу.

После проверки информация будет удалена, передает "Укринформ".

Соцсеть фиксирует, что в опубликованных объявлениях будут указаны источники их финансирования.

Вся подобная реклама будет храниться в особом архиве.

Как известно, Facebook попал в скандал из-за того, что британская консалтинговая фирма Cambridge Analytica, которая работала на Дональда Трампа на выборах в США 2016 рпкоу, неправомерно получила доступ к личной информации 87 миллионов пользователей Facebook.

Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг признал, что в его компании недостаточно ответственно отнеслись к безопасности, что привело к ненадлежащему использованию персональных данных граждан.

22 мая на слушании в Европарламенте Цукерберг заверил, что компания принимает меры для предотвращения вмешательства внешних игроков в национальные выборы в Европе и в выборы в Европейский парламент.

Осенью 2017 года, из-за скандала с вмешательством России в президентские выборы США в 2016 году, Facebook задумался об изменении подхода к политической рекламе к выборам губернатора и в Конгресс США осенью 2018 года.

Темы: facebookсоцсетиСША
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