Цукерберг на сенатських слуханнях: Це була моя помилка, і мені дуже шкода

Засновник Facebook Марк Цукерберг прибув на сенатські слухання щодо витоку даних із соцмережі. Під час них він визнав, що зробив недостатньо у боротьбі з фейковими новинами, іноземним втручанням у вибори та захистом персональних даних.

Про це Цукерберг заявив на слуханнях перед сенаторами США.

"Тепер зрозуміло, що ми не зробили достатньо, щоб запобігти використанню цих інструментів для шкоди. Це стосується фейкових новин, іноземного втручання у вибори, використання мови ненависті та захисту конфіденційних даних. Ми не достатньо широко розглянули нашу відповідальність і це була велика помилка. Це була моя помилка, і мені шкода. Я створив Facebook, я ним керую і я відповідаю за те, що тут відбувається", - сказав Цукерберг.

За його словами, один з головних пріоритетів 2018 року для нього, це робота над недопущенням втручання іноземних суб'єктів у вибори США.

"Одна з тих речей, через які я найбільше жалкую, це те, що ми були повільними у виявленні російських інформаційних операцій у 2016 році", - наголосив засновник соцмережі.

Він додав, що у компанії очікували більш традиційних кібератак, які співробітникам вдалося визначити.

Він стверджує, що Facebook розробив нові інструменти штучного інтелекту для вилучення підроблених облікових записів, які створили не лише для виборів в США у листопаді, але і перед виборами в Бразилії, Мексиці, Пакистані, Угорщині та Індії.

Крім того, Цукерберг розповів, що його не допитував спеціальний прокурор США Роберт Мюллер, який розслідує ймовірне втручання у президентські вибори США 2016 року.

Водночас, засновник Facebook додав, що Мюллер опитав інших співробітників соцмережі, але відмовився повідомити деталі.

"Наша співпраця із спецпрокурором конфіденційна і я хочу бути впевненим, що не розповім щось конфіденційне на відкритому слуханні", - пояснив Цукерберг.

Скандал із витоком даних, пов’язаний із Cambridge Analytica він назвав "очевидною помилкою".

Цукерберг наполягає, що його соцмережа вживала заходів.

"Ми зняли програму, і ми вимагали, щоб як розробник додатків, так і Cambridge Analytica видалили і припинили використовувати будь-які дані, які вони мали. Вони сказали нам, що вони це зробили. У ретроспективі це було явною помилкою повірити їм. Ми повинні були прослідкувати і зробити повну перевірку. І цю помилку ми більше не повторимо", - запевнив він.

У Facebook заявили, що скандал навколо витоку даних зачепив щонайменше 87 мільйонів користувачів соцмережі. Раніше повідомлялося, що витік персональних даних міг зачепити близько 50 млн. осіб.

У березні 2018-го розслідування The New York Times і The Observer of London оприлюднило інформацію про те, що фірма Cambridge Analytica зібрала для виборчого штабу Дональда Трампа дані про мільйони профілів користувачів Facebook у США, плануючи створити з їхньою допомогою програму для прогнозування і впливу на результат виборів.

Згодом телеканал Channel 4 опублікував ще одну частину розслідування про Cambridge Analytica, де гендиректор Олександр Нікс розповідає, як його компанія організувала для Трампа всю кампанію в інтернеті та на телебаченні і саме на даних Cambridge Analytica будувалася вся стратегія.

22 березня Нікса відсторонили від роботи.

Суд у Великій Британії погодив ордер на обшук офісів Cambridge Analytica за звинуваченням у використанні особистих даних 50 мільйонів користувачів Facebook з політичною метою.

Засновник Facebook Марк Цукерберг заявив, що компанія проаналізує всі додатки, які мають доступ до значної кількості інформації користувачів і обмежить доступ цих даних для розробників.

Через ситуацію, що склалася, Цукерберга викликали для пояснень до британського парламенту та до Європарламенту.