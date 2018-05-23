Міносвіти покарало ректора, що послав студентів до окупованого Криму

Міністерство освіти і науки оголосило догану ректору Сумського педагогічного університету Юрію Лянному за те, що відправив своїх студентів на практику до окупованого Росією Криму.

Про це повідомляє прес-служба МОН.

"21 травня 2018 року в МОН підписано Наказ про оголошення догани ректору Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка Юрію Лянному за невиконання умов трудового контракту", - розповідають в міністерстві.

Зазначається, що таке рішення ухвалене на підставі рекомендацій експертно-кадрової комісії 17 травня.

Окрім поїздки учнів на півостров, освітяни називають ще дві причини догани - результати позапланової перевірки університету Державною інспекцією навчальних закладів та можливі порушення антикорупційного законодавства ректором.

У МОН кажуть, що також направили листа до Служби безпеки України із проханням з’ясувати обставини організації та здійснення поїздки студентів університету до окупованого Криму, під час якої життя студентів наражалося на небезпеку.

Як повідомлялося, на період з 27 квітня по 7 травня групу студентів 1-3 курсів Сумського державного педуніверситету імені Макаренка відправили на практику до анексованого Криму.

Міністр освіти та науки Лілія Гриневич назвала неприпустимою таку ситуацію.