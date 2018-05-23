Минобразования наказало ректора, пославшего студентов в оккупированный Крым

Министерство образования и науки объявило выговор ректору Сумского педагогического университета Юрию Лянному за то, что отправил своих студентов на практику в оккупированный Россией Крым.

Об этом сообщает пресс-служба МОН.

"21 мая 2018 года в МОН подписан Приказ об объявлении выговора ректору Сумского государственного педагогического университета имени А. С. Макаренко Юрию Лянному за невыполнение условий трудового контракта", - рассказывают в министерстве.

Кроме поездки учеников на полуостров, педагоги называют еще две причины выговора - результаты внеплановой проверки университета Государственной инспекцией учебных заведений и возможные нарушения антикоррупционного законодательства ректором.

В МОН говорят, что также направили письмо в Службу безопасности Украины с просьбой выяснить обстоятельства организации и осуществления поездки студентов университета в оккупированный Крым, во время которой жизнь студентов подвергалась опасности.

Как сообщалось, на период с 27 апреля по 7 мая группу студентов 1-3 курсов Сумского государственного педуниверситета имени Макаренко отправили на практику в аннексированный Крым.

Министр образования и науки Лилия Гриневич назвала недопустимой такую ситуацию.