Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Генеральська хвороба": 66% депутатів мають керівні посади в комітетах ВР

Середа, 23 травня 2018, 11:58

Дві третини народних депутатів перебувають на керівних посадах в Комітетах Верховної Ради.

Про це повідомляє Комітет виборців України.

Зазначається, що загалом із 416 нардепів 251 є головами, першими заступниками, заступниками, сектетарями чи головами підкомітетів.

Так повідомляється, що у Комітеті з питань культури та духовності 100% депутатів формально є керівниками. Крім голови, першого заступника, заступника та секретаря в межах Комітету діє три підкомітети, що також мають своїх голів.

Зокрема, це підкомітети з питань охорони історико-культурної спадщини, з питань благодійної діяльності та фінансування культури, а також з питань державної політики у сфері розвитку та використання державної мови та мов національних меншин в Україні.

Також у КВУ додають, що у Комітеті з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму на керівних посадах перебувають 88% депутатів (7 із 8 депутатів), Комітеті з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення – 83% (5 із 6), Комітеті у закордонних справах та Комітеті з питань промислової політики та підприємництва  – по 80% (8 з 10).

Найменше керівників у Комітеті з питань аграрної політики та земельних відносин – 33% (10 із 30 депутатів) та Комітеті з питань економічної політики – 44% (7 із 16).

"Ситуація в комітетах ВР підтверджує, що значна частина депутатів страждають так званою "генеральською хворобою", що передбачає надмірне захоплення регаліями. Тому в рамках реформи парламенту потрібно не лише зменшувати кількість комітетів, але й кардинально змінити підхід до вироблення їх структури", - сказав голова КВУ Олексій Кошель.   

У КВУ вважають, що парадоксальним є те, що попри значну кількість депутатів на другорядних посадах, третина комітетів не мають офіційних голів.

Це стосується дев'яти комітетів: Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин, Комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, Комітету з питань європейської інтеграції, Комітету з питань запобігання і протидії корупції, Комітету з питань науки і освіти, Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, Комітету з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України, Комітету з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення, а також Комітету з питань фінансової політики і банківської діяльності.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: КВУВерховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
КВУ
Глухонімі вибори
"Слуга народа" - віртуальна політична сила з можливою тінізацією — КВУ
У КВУ назвали нардепів, які пропустили майже весь "турборежим"
Останні новини
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
22:04
відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
21:43
Збоєм у "Київстарі" користуються шахраї – оператор
21:38
На війні в Україні загинув доброволець із Ірландії
21:09
Мінфін залучив понад 5 мільярдів від продажу ОВДП
21:05
В Одесі повідомляють про звуки вибухів, працює ППО
21:03
Програму безкоштовного обміну ламп для пенсіонерів розширили
21:02
Міністри оборони Латвії та України обговорили в Києві створення "коаліції дронів"
20:50
"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений
Усі новини...
Реклама: