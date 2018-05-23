"Генеральська хвороба": 66% депутатів мають керівні посади в комітетах ВР

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Середа, 23 травня 2018, 11:58

Дві третини народних депутатів перебувають на керівних посадах в Комітетах Верховної Ради.

Про це повідомляє Комітет виборців України.

Зазначається, що загалом із 416 нардепів 251 є головами, першими заступниками, заступниками, сектетарями чи головами підкомітетів.

Так повідомляється, що у Комітеті з питань культури та духовності 100% депутатів формально є керівниками. Крім голови, першого заступника, заступника та секретаря в межах Комітету діє три підкомітети, що також мають своїх голів.

Зокрема, це підкомітети з питань охорони історико-культурної спадщини, з питань благодійної діяльності та фінансування культури, а також з питань державної політики у сфері розвитку та використання державної мови та мов національних меншин в Україні.

Також у КВУ додають, що у Комітеті з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму на керівних посадах перебувають 88% депутатів (7 із 8 депутатів), Комітеті з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення – 83% (5 із 6), Комітеті у закордонних справах та Комітеті з питань промислової політики та підприємництва  – по 80% (8 з 10).

Найменше керівників у Комітеті з питань аграрної політики та земельних відносин – 33% (10 із 30 депутатів) та Комітеті з питань економічної політики – 44% (7 із 16).

"Ситуація в комітетах ВР підтверджує, що значна частина депутатів страждають так званою "генеральською хворобою", що передбачає надмірне захоплення регаліями. Тому в рамках реформи парламенту потрібно не лише зменшувати кількість комітетів, але й кардинально змінити підхід до вироблення їх структури", - сказав голова КВУ Олексій Кошель.   

У КВУ вважають, що парадоксальним є те, що попри значну кількість депутатів на другорядних посадах, третина комітетів не мають офіційних голів.

Це стосується дев'яти комітетів: Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин, Комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, Комітету з питань європейської інтеграції, Комітету з питань запобігання і протидії корупції, Комітету з питань науки і освіти, Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, Комітету з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України, Комітету з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення, а також Комітету з питань фінансової політики і банківської діяльності.

Українська правда
Теми: КВУ Верховна Рада
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