"Генеральская болезнь": 66% депутатов имеют руководящие должности в комитетах ВР

Две трети народных депутатов находятся на руководящих должностях в комитетах Верховной Рады.

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины.

Отмечается, что в целом из 416 нардепов 251 являются председателями, первыми заместителями, заместителями, секретарями или головами подкомитетов.

Так сообщается, что в Комитете по вопросам культуры и духовности 100% депутатов формально являются руководителями. Кроме председателя, первого заместителя, заместителя и секретаря в рамках Комитета действует три подкомитета, также имеют своих голов.

В частности, это подкомитеты по вопросам охраны историко-культурного наследия, по вопросам благотворительной деятельности и финансирования культуры, а также по вопросам государственной политики в сфере развития и использования государственного языка и языков национальных меньшинств в Украине.

Также в КИУ добавляют, что в Комитете по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма на руководящих должностях находятся 88% депутатов (7 из 8 депутатов), Комитете по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения - 83% (5 из 6), Комитете по иностранным делам и Комитете по вопросам промышленной политики и предпринимательства - по 80% (8 из 10).

Меньше руководителей в Комитете по вопросам аграрной политики и земельных отношений - 33% (10 из 30 депутатов) и Комитете по вопросам экономической политики - 44% (7 из 16).

"Ситуация в комитетах ВР подтверждает, что значительная часть депутатов страдают так называемой "генеральской болезнью", предусматривающий чрезмерное увлечение регалиями. Поэтому в рамках реформы парламента нужно не только уменьшать количество комитетов, но и кардинально изменить подход к выработке их структуры", - сказал глава КИУ Алексей Кошель.

В КИУ считают, что парадоксальным является то, что несмотря на значительное количество депутатов на второстепенных должностях, треть комитетов не имеют официальных глав.

Это касается девяти комитетов: Комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений, Комитета по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы, Комитета по вопросам европейской интеграции, Комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, Комитета по вопросам науки и образования, комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности, комитета по вопросам Регламента и организации работы Верховной Рады Украины, комитета по вопросам социальной политики, заняты сти и пенсионного обеспечения, а также Комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности.