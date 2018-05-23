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Гриценко заявляет, что демоппозиция должна выбрать одного кандидата в президенты

Среда, 23 мая 2018, 12:14

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко считает, что всем демократическим оппозиционерам надо объединиться уже этим летом.

Об этом он заявил в интервью "Украинской правде".

"Формально избирательная кампания (президентская – ред.) начнется в декабре. Понимая масштабы кампании, подготовку людей – наблюдателей, агитаторов – реально штабы надо разворачивать уже с сентября. Это означает, что летом фактически дедлайн. Желательно в июне", - сказал он.

В то же время Гриценко объяснил, что для эффективности кампании, до начала президентской кампании нужно выбрать единого кандидата среди оппозиционеров.

"В графике первые выборы – это президентские. Если из этой среды пойдет 5-10 кандидатов, которые забирают друг у друга по проценту или полтора, это сработает на то, чтобы по факту оставить нынешнюю власть у власти", - утверждает Гриценко.

По его словам, такие переговоры ведутся между лидерами партии – "Самопомич", "Народный контроль", "Рух новых сил", "Альтернатива", "ДемАльянс", "Европейская партия", "Хвиля" и и собственно "Гражданская позиция"

В то же время пока не все политики готовы к единению.

""Самопомич" четко определилась в том, что будет активно участвовать в президентских и парламентских выборах. С кем и как это будет – скажем позже. Каждый должен уже сейчас отвечать за то, что делает. И создание различных блоков является обесцениванием  этого. Поэтому мы будем идти своим путем", - сказал лидер фракции "Самопомич" Олег Березюк.

Последние социологические исследования показывают, что у Анатолия Гриценко есть  серьезные шансы попасть во второй тур президентских выборов.

Например, результаты опроса Киевского международного института социологии за апрель этого года указывают, что за Тимошенко готовы проголосовать 16,1%, за Гриценко – 12,7%, за Садового – 3,3% избирателей.

Подробнее о подготовке к президентским выборам и вероятности выдвижения единого кандидата от демократических оппозиционеров читайте в материале УП: "А в ответ тишина. Почему Садовый не спешит поддерживать Гриценко".

Украинская правда 

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Темы: Гриценковиборы
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