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У Раді знову намагаються призначити "кишенькового" аудитора НАБУ – ЦПК

Середа, 23 травня 2018, 12:34

Парламентський комітет із запобігання та протидії корупції спробує, всупереч процедурам, протягнути рішення з аудитором НАБУ від Верховної Ради так, щоб у четвер винести його на голосування в зал.

Про це повідомляє громадська організація "Центр протидії корупції" із посиланням на виступ у Верховній Раді у середу заступника голови комітету Віктора Чумака.

За його словами, відповідне засідання комітету відбудеться у середу, 23 травня, і почнеться о 15:00.

"Хворого виконуючого обов’язків голови комітету викликали на засідання комітету тільки для того, щоб сьогодні провести і призначити аудитора НАБУ всупереч регламенту, який був прийнятий комітетом, і всупереч тому, що навіть ніхто з тих людей, які пішли на аудитора НАБУ, не отримали повідомлення комітету, що вони викликаються на комітет для співбесід", — заявив депутат.

Крім того, Чумак зазначив, що отримав листа від одного з кандидатів на посаду аудитора зі США Томаса Фаєрстоуна, в якому йдеться, що з комітету не надходило жодних повідомлень про те, що будуть проводитися співбесіди.

ЦПК нагадує, що депутати спочатку мають визначити, кого із кандидатів допустити до конкурсу, потім запросити допущених кандидатів на засідання комітету для проведення співбесід, повідомивши їх про це не менш як за 3 дні. І лише після цього комітет має ухвалити рішення про винесення кандидатур на голосування у Верховній Раді.

"Комітет не має права обрати кандидатуру аудитора НАБУ, не провівши співбесіди із відібраними учасниками конкурсу", - наголошують антикорупціонери-активісти.

У центрі зазначили, що це вже 4-та спроба депутатів обрати аудитора НАБУ від парламенту.

Як повідомлялося, на новий конкурс на посаду аудитора НАБУ, який проводить Верховна Рада, подалися 5 кандидатів. Серед них колишній прокурор США Томас Файєрстоун та правозахисник Володимир Василенко.

Про останнього також відомо, що він батько члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів Андрія Василенка.

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Українська правда

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Теми: НАБУВерховна Радаскандалкорупція
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