В Раде снова пытаются назначить "карманного" аудитора НАБУ – ЦПК

Парламентский комитет по предотвращению и противодействию коррупции попытается, вопреки процедурам, протянуть решение с аудитором НАБУ от Верховной Рады так, чтобы в четверг вынести его на голосование в зал.

Об этом сообщает общественная организация "Центр противодействия коррупции" со ссылкой на выступление в Верховной Раде в среду заместителя председателя комитета Виктора Чумака.

По его словам, соответствующее заседание комитета состоится в среду, 23 мая, и начнется в 15:00.

"Больного исполняющего обязанности председателя комитета вызвали на заседание комитета только для того, чтобы сегодня провести и назначить аудитора НАБУ вопреки регламенту, который был принят комитетом, и вопреки тому, что даже никто из тех людей, которые пошли на аудитора НАБУ, не получил сообщение комитета, что они вызываются на комитет для собеседований", - заявил депутат.

Кроме того, Чумак отметил, что получил письмо от одного из кандидатов на должность аудитора из США Томаса Фаерстоуна, в котором говорится, что из комитета не поступало никаких сообщений о том, что будут проводиться собеседования.

ЦПК напоминает, что депутаты сначала должны определить, кого из кандидатов допустить к конкурсу, затем пригласить допущенных кандидатов на заседание комитета для проведения собеседований, сообщив им об этом не менее чем за 3 дня. И только после этого комитет должен принять решение о вынесении кандидатур на голосование в Верховной Раде.

"Комитет не имеет права выбирать кандидатуру аудитора НАБУ, не проведя собеседования с отобранными участниками конкурса", - отмечают антикоррупционеры-активисты.

В центре отметили, что это уже 4-я попытка депутатов избрать аудитора НАБУ от парламента.

Как сообщалось, на новый конкурс на должность аудитора НАБУ, который проводит Верховная Рада, подались 5 кандидатов. Среди них бывший прокурор США Томас Файерстоун и правозащитник Владимир Василенко.

О последнем также известно, что он отец члена Высшей квалификационной комиссии судей Андрея Василенко.

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