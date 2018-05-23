ДСНС хоче закрити 220 шкіл та 30 лікарень через порушення пожежної безпеки

Державна служба з надзвичайних ситуацій перевірила понад 13 тисяч торгівельних центрів, лікарень, шкіл та дитячих садочків, де знайшла 167 тисяч порушень із забезпечення протипожежної безпеки.

Про це у середу під час засідання уряду заявив керівник Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін.

За його словами, запланована перевірка 32 тисяч об'єктів масового скупчення людей, з яких більше 4 тисяч ТРЦ, майже 2 тисячі лікарень зі стаціонарним лікуванням та понад 25 тисяч шкіл та дитячих садочків.

Зазначається, що вже перевірено 13360 об'єктів, що складає 41% від запланованої кількості, з яких 10720 дошкільні ті шкільні навчальні заклади. 500 лікарень та 2140 ТРЦ.

"Перевірками виявлено понад 167 тисячі порушень, з яких 63 тисячі не усувалися протягом тривалого часу", - сказав Чечоткін.

Він зазначив, що найгірший стан з виконання приписів склався на об'єктах, розташованих у Чернівецькій області, де не виконано 59% раніше запропонованих заходів, у Волинській - 57%, Дніпропетровській - 55% та Одеській - 54%.

"Всього на керівників об'єктів накладень 12837 адміністративних стягнень. За порушення до суду подано на закриття 405 об'єктів. З них 155 ТРЦ, 30 лікарень, 220 дошкільних і шкільних закладів", - сказав голова ДСНС.

Він додав, що аналіз перевірок показав, що окрім порушень загального характеру, існують і системні проблеми.

За його даними, у кожному восьмому ТРЦ виявлено порушення щодо утримання шляхів евакуації.

"Більше 30% ТРЦ не в повній мірі забезпечені первинними засобами пожежогасіння, понад 45% не обладнані системами протипожежного захисту або дані системи знаходяться в неробочому стані та не обслуговуються", - заявив Чечоткін.

"Серед поданих до суду матеріалів на призупинку об'єктів, увага до питань безпеки практично не приділяється у ТЦ "San Siti" у Харкові, у ТРЦ "Марципан" у Тернополі, у магазині "Дитячий світ" та у ТРЦ "Магелан" у Києві, у ТРЦ "Вавілон" у Дніпрі, де шляхи евакуації не відповідають вимогам норм, а системи протипожежного захисту та оповіщення роками залишається у непрацездатному стані", - розповів він.

Керівник служби також зазначив, що під час проведення профілактичних заходів, було 36 випадків недопуску співробітників ДСНС до перевірок, серед яких найбільше таких випадків у Херсонській області - 11 і у Миколаєвській - 9.

"У більшості випадків, це будівельні магазини під брендами "33 квадратних метри" та "СтройКа". По даних фактах спільно з Нацполіцією складені акти, які скеровані до суду для забезпечення перевірки", - сказав Чечоткін.

Він додав, що крім того, по торгівельним центрам "Точка" і "Шоколад" у Києві Нацполіцією розпочато досудове розслідування стосовно перешкоджання виконанню службових обов'язків співробітниками ДСНС.

Поскаржився голова держслужби з надзвичайних ситуацій і на проблему із забезпеченням протипожежної безпеки у школах, дитсадках та лікарнях.

За його словами, майже у кожній десятій будівлі виявлені порушення на шляхах евакуації, кожна четверта не в повній мірі забезпечена вогнегасниками і 60% будівель не дообладнані протипожежною автоматикою", - заявив Чечоткін.

Він додав, що перевірки будуть завершені до кінця червня, у гіршому випадку - у перші тиждень-два липня.

У свою чергу прем'єр Міністр Володимир Гройсман запитав, чи була все ж таки можливість обстежити об'єкти, по яким був недопуск співробітників ДСНС.

Чечоткін відповів, що ні, оскільки чекає на відповідне рішення суду.

"Поки буде судове рішення, може щось трапитися. Попереджаю власника: будете сидіти у в'язниці", - заявив керівник уряду.

Він дав доручення представникам місцевої влади, де розташовані такі об'єкти, провести додаткові перевірки та "навести лад", а також запропонував провести в одному із закладів показові навчання.

"Якщо є гостра необхідність перевірки якихось закладів, то я готовий, під особисту відповідальність, щоб ми провели там навчання, із застосуванням КОРДа, евакуації і т.д. Може якщо є такий, то давайте проведемо, покажемо, що треба відпрацьовувати. Будь-який. Візьмемо, зайдемо, а потім нехай з нами судяться", - сказав Гройсман.

Чечоткін відповів, що знайде, як це зробити у законний спосіб і що є такі "особливо нахабніі"

"Так, давайте. Бо що це за нахаби. Якщо створили комерційний заклад, то нехай забезпечать безпеку людей. Я готовий нести персональну відповідальність", - додав прем'єр.

Також він доручив ретельно перевірити об'єкти літнього відпочинку дітей та усунути всі проблеми.

Раніше Державна служба з надзвичайних ситуацій перевірила 1319 об'єктів на предмет пожежної безпеки.

Читайте також: "Уроки Кемерова. Чи можна врятуватись від пожежі в київських ТРЦ"

Як повідомлялося, після пожежі в російському місті Кемерово, яка забрала десятки людських життів, багато з яких – діти, ДСНС України ініціювала масштабні перевірки об'єктів масового скупчення людей.