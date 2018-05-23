ГСЧС хочет закрыть 220 школ и 30 больниц из-за нарушения пожарной безопасности

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям проверила более 13 тысяч торговых центров, больниц, школ и детских садов, где нашла 167 тысяч нарушений по обеспечению противопожарной безопасности.

Об этом в среду на заседании правительства заявил руководитель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин.

По его словам, запланирована проверка 32 тысяч объектов массового скопления людей, из которых более 4 тысяч ТРЦ, почти 2 тысячи больниц со стационарным лечением и более 25 тысяч школ и детских садов.

Отмечается, что уже проверено 13360 объектов, что составляет 41% от запланированного количества, из которых 10720 дошкольных и школьных учебных заведений, 500 больниц и 2140 ТРЦ.

"Проверками выявлено более 167 тысяч нарушений, из которых 63 тысячи не устранялись в течение длительного времени", - сказал Чечеткин.

Он отметил, что наихудшее состояние по выполнению предписаний сложилось на объектах, расположенных в Черновицкой области, где не выполнено 59% ранее предложенных мероприятий, в Волынской - 57%, Днепропетровской - 55% и Одесской - 54%.

"Всего на руководителей объектов наложено 12837 административных взысканий. За нарушение в суд подано на закрытие 405 объектов. Из них 155 ТРЦ, 30 больниц, 220 дошкольных и школьных учреждений ", - сказал глава ГСЧС.

Он добавил, что анализ проверок показал, что кроме нарушений общего характера, существуют и системные проблемы.

По его данным, в каждом восьмом ТРЦ выявлены нарушения по содержанию путей эвакуации.

"Более 30% ТРЦ не в полной мере обеспечены первичными средствами пожаротушения, более 45% не оборудованы системами противопожарной защиты и эти системы находятся в нерабочем состоянии и не обслуживаются", - заявил Чечеткин.

"Среди представленных в суд материалов на приостановку объектов, внимание к вопросам безопасности практически не уделяется в ТЦ "San Siti" в Харькове, в ТРЦ "Марципан" в Тернополе, в магазине "Детский мир" и в ТРЦ "Магеллан" в Киеве, в ТРЦ "Вавилон" в Днепре, где пути эвакуации не соответствуют требованиям норм, а системы противопожарной защиты и оповещения годами остается в нерабочем состоянии", - рассказал он.

Руководитель службы также отметил, что во время проведения профилактических мероприятий, было 36 случаев недопуска сотрудников ГСЧС к проверкам, среди которых больше всего таких случаев в Херсонской области - 11 и в Николаевской - 9.

"В большинстве случаев, это строительные магазины под брендами "33 квадратных метра" и "СтройКа". По данным фактам совместно с Нацполицией составлены акты, которые направлены в суд для обеспечения проверки", - сказал Чечеткин.

Он добавил, что кроме того, по торговым центрам "Точка" и "Шоколад" в Киеве Нацполицией начато досудебное расследование в отношении препятствования выполнению служебных обязанностей сотрудниками ГСЧС.

Пожаловался глава госслужбы по чрезвычайным ситуациям и на проблему с обеспечением противопожарной безопасности в школах, детсадах и больницах.

По его словам, почти в каждой десятой здания выявлены нарушения на путях эвакуации, каждое четвертое не в полной мере обеспечено огнетушителями и 60% зданий не дооборудованы противопожарной автоматикой", - заявил Чечеткин.

Он добавил, что проверки будут завершены до конца июня, в худшем случае - в первые неделю-две июля.

В свою очередь премьер министр Владимир Гройсман спросил, была ли все же возможность обследовать объекты, по которым был недопуск сотрудников ГСЧС.

Чечеткин ответил, что нет, поскольку ожидается соответствующее решение суда.

"Пока будет судебное решение, может что-то случиться. Предупреждаю владельца: будете сидеть в тюрьме", - заявил глава правительства.

Он дал поручение представителям местной власти, где расположены такие объекты, провести дополнительные проверки и "навести порядок", а также предложил провести в одном из заведений показательные учения.

"Если есть острая необходимость проверки каких-то заведений, то я готов, под личную ответственность, чтобы мы провели там обучение с применением корда, эвакуации и т.д. Может, если есть такой, то давайте проведем, покажем, что надо отрабатывать. Любой. Возьмем, зайдем, а потом пусть с нами судятся", - сказал Гройсман.

Чечеткин ответил, что найдет, как это сделать законно и что есть такие "особо наглые"

"Да, давайте. Потому что, что это за наглецы. Если создали коммерческое заведение, то пусть обеспечат безопасность людей. Я готов нести персональную ответственность", - добавил премьер.

Также он поручил тщательно проверить объекты летнего отдыха детей и устранить все проблемы.

Ранее Государственная служба по чрезвычайным ситуациям проверила 1319 объектов на предмет пожарной безопасности.

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