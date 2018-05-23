У Дніпрі відтепер будуть тверезі ночі

У Дніпрі запровадили заборону на роздрібну торгівлю алкоголем у нічний час.

Відповідне рішення депутати міськради ухвалили під час 32-ї чергової сесії 23 травня, інформує сайт міськради Дніпра.

Під табу потрапляють пиво (крім безалкогольного), алкогольні, слабоалкогольні напої та столові вина. Із десятої вечора до сьомої ранку придбати їх буде неможливо ані в супермаркетах, ані в маленьких крамницях чи кіосках.

За його виконанням стежитиме Інспекція міськради з питань благоустрою.

Порушників позбавлятимуть ліцензії на роздрібну торгівлю алкоголем. Без спиртних і хмільних напоїв відтепер також проходитимуть усі фестивалі, концерти та будь-які масові зібрання в місті.

Водночас заборона не стосується ресторанів, барів і кафе, що мають дозволи на продаж міцних напоїв.

У мерії переконані, що"тверезі ночі допоможуть зменшити кількість злочинів, які скоюють у стані алкогольного сп’яніння".

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25 квітня набув чинності закон, який дозволяє органам місцевого самоврядування забороняти, у певний час доби, продаж алкогольних і слабоалкогольних напоїв.

Торгівля алкогольними напоями, у заборонений органом місцевого самоврядування час, буде каратися штрафом в розмірі від 30 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 510 до 1,7 тис. гривень.

Додаткові заборони продажу алкоголю у нічний час існують зокрема у таких містах як Львів, Івано-Франківськ, Черкаси, Ужгород, Луцьк, тощо.

У вересні 2017 року Київська міська ради виключила з функціоналу МАФів продаж будь-якого алкоголю.

Антимонопольний комітет визнав це рішення незаконним.

22 вересня 2016 року Київрада прийняла рішення про заборону продажу алкоголю та пива у стаціонарних об'єктах торгівлі в столиці з 23:00 до 10:00.

Водночас тоді Господарський суд Києва зобов’язав Київраду скасувати своє рішення.