В Днипре отныне будут трезвые ночи

В Днипре ввели запрет на розничную торговлю алкоголем в ночное время.



Соответствующее решение депутаты горсовета приняли во время 32-й очередной сессии 23 мая, информирует сайт горсовета Днипра.



Под табу попадают пиво (кроме безалкогольного), алкогольные, слабоалкогольные напитки и столовые вина. С десяти вечера до семи утра приобрести их будет невозможно ни в супермаркетах, ни в маленьких магазинах или киосках.



За его выполнением будет следить Инспекция горсовета по вопросам благоустройства.



Нарушителей будут лишать лицензии на розничную торговлю алкоголем. Без спиртных и хмельных напитков отныне также будут проходить все фестивали, концерты и любые массовые собрания в городе.



В то же время запрет не касается ресторанов, баров и кафе, имеющих разрешения на продажу крепких напитков.



В мэрии убеждены, что "трезвые ночи помогут уменьшить количество преступлений, которые совершают в состоянии алкогольного опьянения".

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25 апреля вступил в силу закон, который позволяет органам местного самоуправления запрещать, в определенное время суток, продажу алкогольных напитков.



Торговля алкогольными напитками, в запрещенное органом местного самоуправления время, будет наказываться штрафом в размере от 30 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 510 до 1,7 тыс. гривен.

Дополнительные запреты продажи алкоголя в ночное время существуют частности в таких городах как Львов, Ивано-Франковск, Черкассы, Ужгород, Луцк, и тому подобное.

В сентябре 2017 года Киевский городской совет исключил из функционала МАФов продажу любого алкоголя.

Антимонопольный комитет признал это решение незаконным.

22 сентября 2016 года Киевсовет принял решение о запрете продажи алкоголя и пива в стационарных объектах торговли в столице с 23:00 до 10:00.



В то же время Хозяйственный суд Киева тогда обязал Киевсовет отменить свое решение.