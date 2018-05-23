Окупанти вивезли до Росії чотирьох кримських татар

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Середа, 23 травня 2018, 14:18

Чотирьох заарештованих фігурантів сфабрикованої справи "Хізб-ут-Тахрір" вивезли до Ростова-на-Дону.

Про це повідомляє у Facebook група "Кримська солідарність".

"Сьогодні, 23 травня 2018 року, від координатора Кримської солідарності Ділявера Меметова надійшла інформація, що вчора, 22 травня, чотирьох кримських татар - Ремзі Меметова, Енвера Мамутова, Рустема Абільтярова і Зеврі Абсеітова - етапували до Ростова-на-Дону для продовження розгляду справи" , - пишуть активісти.

Вони нагадали, що всіх чотирьох затримали у травні 2016 року за сфабрикованою справою проти організації "Хізб-ут-Тахрір", яку в Росії називають екстремістською.

 

Як повідомлялося, у Міністерстві закордонних справ вважають, що так зване етапування кримських татар до Росії є нічим іншим як "гібридною депортацією" корінного населення півострову.

12 травня 2016 року в Бахчисараї російські силовики провели серію обшуків в будинках мусульман, а також у місцевому кафе. В результаті були затримані і звинувачені в тероризмі четверо бахчисарайців: Зеврі Абсеітов, Ремзі Меметов, Рустем Абільтаров і Енвер Мамутов. Вони були затримані співробітниками ФСБ за підозрою в участі в організації "Хізб ут-Тахрір", визнаній у Росії терористичною.

Пізніше справу передали до Ростова-на-Дону, де розміщений Північно-Кавказький окружний суд.

Українська правда
Теми: Крим кримські татари Росія
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