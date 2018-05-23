Оккупанты вывезли в Россию четырех крымских татар

Четырех арестованных фигурантов сфабрикованного дела "Хизб-ут-Тахрир" вывезли в Ростов-на-Дону.

Об этом сообщает в Facebook группа "Крымская солидарность".

"Сегодня, 23 мая 2018 года, от координатора Крымской солидарности Дилявера Меметова поступила информация ,что вчера, 22 мая, четырех крымских татар - Ремзи Меметова, Энвера Мамутова, Рустема Абильтярова и Зеври Абсеитова - этапировали в Ростов-на-Дону для продолжения рассмотрения дела", - пишут активисты.

Они напомнили, что всех четверых задержали в мае 2016 года по сфабрикованному делу против организации "Хизб-ут-Тахрир", которую в России называют экстремистской.

Как сообщалось, в Министерстве иностранных дел считают, что так называемое этапирование крымских татар в Россию является ничем иным как "гибридной депортацией" коренного населения полуострова.

12 мая 2016 года в Бахчисарае российские силовики провели серию обысков в домах мусульман, а также в местном кафе. В результате были задержаны и обвинены в терроризме четверо бахчисарайцев: Зеври Абсеитов, Ремзи Меметов, Рустем Абильтаров и Энвер Мамутов. Они были задержаны сотрудниками ФСБ по подозрению в участии в организации "Хизб ут-Тахрир", признанной в России террористической.

Позже дело передали в Ростов-на-Дону, где расположен Северо-Кавказский окружной суд.