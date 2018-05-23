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Снятие ареста с "денег Януковича": после огласки появились подозрения и аресты

Среда, 23 мая 2018, 16:22

2 мая Шевченковский суд Киева наложил новый арест на счета компании, связанной с сыном экс-президента Александром Януковичем.

Об этом говорится в ответе Генеральной прокуратуры на запрос "Украинской правды".

"Наложен новый арест на денежные средства общества, которое стало правопреемником обязательств банка по депозитным договорам перед указанным в вашем запросе предприятиями", – говорится в ответе.

Отметим, что на данный момент в публичном реестре этого судебного решения нет.

Арест, вероятно, касается счетов ООО "Аскор-Инвест", которое является правопреемником счетов 7 компаний, на которые раньше накладывался арест в этом деле, но в феврале 2018 суд его отменил.

В то же время, в ГПУ не указали, касаются ли новые аресты именно тех счетов, с которых ранее аресты были сняты.

Кроме того, в прокуратуре сообщили, что 15 мая было возбуждено дело о служебной халатности следователей Нацполиции. Ранее в ведомстве заявляли, что именно полиция виновата в снятии ареста.

Также было сообщено о подозрении в фиктивном предпринимательстве и легализации средств фигуранту дела о хищении средств "Укрзализныци" банком Януковича-младшего.

"24.04.2018 сообщено о подозрении бывшему основателю и руководителю ООО "Мелон 8" и наложен арест на его денежные средства в сумме 104 млн грн", – говорится в ответе ГПУ на запрос.

По версии следствия, это общество было создано специально для отмывания средств.

Ранее прокуратура сообщала, что передала в суд обвинительные акты только в отношении руководителей двух отделений "Укрзализныци".

Кроме того, Генпрокуратура заявляла, что решает вопрос возбуждения дела о законности отмены ареста. Однако в ответе на запрос ведомство не ответило, было ли открыто дело.

16 апреля 2018 УП опубликовала решения, которыми суд в феврале снял арест со счетов компаний, связанных с сыном экс-президента Виктора Януковича Александром, открытые в его банке "ВБР".

Речь идет о деле о завладении государственными средствами через региональные отделения "Укрзализныци".

Следствие также считает, что для легализации средств работники банка разместили их на счетах, оформленных на подставных лиц – 33 работников этого банка и 12 подконтрольных юридических лиц.

В феврале этого года было возбуждено еще одно дело против работников банка, которое расследует следственное управление Офиса крупных налогоплательщиков ДФС.

Позже в суде сообщили, что следствие не заявляло о причастности Александра Януковича к счетам, с которых был снят арест.

В то же время в Нацполиции заявили, что у следствия есть все основания полагать, что счета могут быть связаны с Александром Януковичем, а следователь дважды просил ГПУ обратиться в суд за арестом.

В Генпрокуратуре отметили, что об отмене ареста ведомству стало известно только в апреле.

Читайте больше в материале "Экономической правды" "Разморозили: как из банка Януковича исчезли 2 миллиарда"

Соня Лукашова, для УП

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Темы: ЯнуковичГенпрокуратура
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