"Ліверпуль" записав гід Києвом: фанам радять борщ і пиво

Фіналіст Ліги чемпіонів англійський "Ліверпуль" зняв відеоролик-гід Києвом для своїх уболівальників, які вирушають до столиці України підтримати команду.

Він був оприлюднений на офіційному мікроблозі "Ліверпуля" в Твіттері.

All you need to know about Ukraine's capital. 🇺🇦https://t.co/gRlyjXgZAm pic.twitter.com/93X7Xeu7bw