"Ліверпуль" записав гід Києвом: фанам радять борщ і пиво

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Середа, 23 травня 2018, 18:27

Фіналіст Ліги чемпіонів англійський "Ліверпуль" зняв відеоролик-гід Києвом для своїх уболівальників, які вирушають до столиці України підтримати команду.

Він був оприлюднений на офіційному мікроблозі "Ліверпуля" в Твіттері.

У відеоролику показаний НСК "Олімпійський", на якому пройде фінал, та пояснюється, як до нього найкраще дістатися: 20 хвилин пішки від центру міста або на метро до станцій "Олімпійська" чи "Палац спорту".

Наводиться також вартість однієї поїздки в метро (водночас, як повідомлялось, проїзд фанатам, які мають квитки на фінал ЛЧ, у громадському транспорті Києва буде безкоштовним).

Також фанатам пояснюють, через які ворота їм потрібно буде заходити, та де знаходяться їхні сектори.

Уболівальникам радять скуштувати національні українські страви: борщ, котлету по-київськи, вареники, деруни. Зазначають, що в Україні є багато сортів пива.

Серед пам'яток, які рекомендують відвідати в столиці України, стадіон імені Лобановського монумент Батьківщина-мати, парк імені Тараса Шевченка, де буде розташовуватись фан-зона "Ліверпуля".

Пропонується також завітати на найглибшу в світі станцію метро – "Арсенальна".

Наводиться курс англійського фунта стерлінгів по відношенню до гривні.

Також мережу сколихнуло відео, на якому група вболівальників "Ліверпуля", які вирушили до Києва, горлає пісень та стрибає в літаку.

Як повідомлялось, в Україну вже прилетіли футбольні команди "Вольфсбург" та "Олімпік Ліон", які будуть змагатися 24 травня у фіналі Ліги Чемпіонів серед жінок та перші 500 уболівальників.

Фінальний поєдинок жіночого турніру відбудеться у Києві 24 травня на стадіоні імені Валерія Лобановського о 19:00, а фінал чоловічої Ліги чемпіонів пройде 26 травня на НСК "Олімпійський".

Через підготовку та проведення у Києві матчів у столиці тимчасово забороняють та обмежують рух транспорту.

Валентина Романенко, УП
Теми: футбол
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