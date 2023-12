"Ливерпуль" записал гид по Киеву: фанам советуют борщ и пиво

Финалист Лиги чемпионов английский "Ливерпуль" снял видеоролик-гид Киевом для своих болельщиков, которые отправляются в столицу Украины поддержать команду.



Он был обнародован в официальном микроблоге "Ливерпуля" в Твиттере.

All you need to know about Ukraine's capital. 🇺🇦https://t.co/gRlyjXgZAm pic.twitter.com/93X7Xeu7bw