"Ливерпуль" записал гид по Киеву: фанам советуют борщ и пиво

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Среда, 23 мая 2018, 18:27

Финалист Лиги чемпионов английский "Ливерпуль" снял видеоролик-гид Киевом для своих болельщиков, которые отправляются в столицу Украины поддержать команду.

Он был обнародован в официальном микроблоге "Ливерпуля" в Твиттере.

В видеоролике показан НСК "Олимпийский", на котором пройдет финал, и объясняется, как к нему лучше добраться: 20 минут пешком от центра города или на метро до станций "Олимпийская" или "Дворец спорта".

Приводится также стоимость одной поездки в метро (в то же время, как сообщалось, проезд фанатам, которые имеют билеты на финал ЛЧ, в общественном транспорте Киева будет бесплатным).

Также фанатам объясняют, через какие ворота им нужно будет заходить, и где находятся их сектора.

Болельщикам советуют попробовать национальные украинские блюда: борщ, котлету по-киевски, вареники, драники. Отмечают, что в Украине есть много сортов пива.

Среди достопримечательностей, которые рекомендуют посетить в столице Украины, стадион имени Лобановского, монумент Родина-мать, парк имени Тараса Шевченко, где будет располагаться фан-зона "Ливерпуля".

Предлагается также посетить самую глубокую в мире станцию ​​метро – "Арсенальная".

Приводится курс английского фунта стерлингов по отношению к гривне.

Также сеть всколыхнуло видео, на котором группа болельщиков "Ливерпуля", которые отправились в Киев, громко распевает песни и прыгает в самолете.

Как сообщалось, в Украину уже прилетели футбольные команды "Вольфсбург" и "Олимпик Лион", которые будут соревноваться 24 мая в финале Лиги Чемпионов среди женщин и первые 500 болельщиков.

Финальный поединок женского турнира состоится в Киеве 24 мая на стадионе имени Валерия Лобановского в 19:00, а финал мужской Лиги чемпионов пройдет 26 мая на НСК "Олимпийский".

Из-за подготовки и проведения в Киеве матчей в столице временно запрещают и ограничивают движение транспорта.

Валентина Романенко, УП
Темы: футбол
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