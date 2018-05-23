Вища рада правосуддя дала догану судді, яку побили в Полтаві

Дисциплінарна палата вищої ради правосуддя дала догану судді Ларисі Гольник.

Про це повідомила Гольник у Facebook.

"Результат засідання Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя: Струкова - до суворої догани з позбавленням доплат на 3 місяці, мені - догану з позбавленням доплат на 1 місяць. Шокована. Буду оскаржувати. Боротьба триває", - написала вона.

Transparency International з посиланням на адвоката Романа Маселко додає, що ВРП дала Гольник догану "за пост у ФБ та участь у засіданні Комітету ВРУ з питань запобігання корупції".

У серпні 2017 року Ковжога позивався до Гольник за публікацію у блозі на "Українській правді", в якій суддя розповідала про тиск на неї мера Полтави і його оточення, включно з Ковжогою.

У вересні Національне агентство запобігання корупції винесло припис голові Вищої ради правосуддя Ігорю Бенедисюку стосовно голови Октябрського райсуду Полтави Олександра Струкова за тиск на Гольник. Сама суддя просила надати їй правовий захист.

У листопаді в Полтаві побили суддю Ларису Гольник та її чоловіка Ігоря Гавриленка. З місця події вилучили велосипеди, на яких пересувались нападники.

Поліція відкрила тоді провадження за ч. 4 ст. 296 ККУ – хуліганство зі застосуванням зброї чи іншого предмета, пристосованого для заподіяння тілесних ушкоджень.

1 лютого 2018 року ВРП стала на бік судді Гольник у суперечці з представником мера Полтави.