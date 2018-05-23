Высший совет правосудия дал выговор судье, которую избили в Полтаве

Дисциплинарная палата высшего совета правосудия дала выговор судье Ларисе Гольник.

Об этом Гольник сообщила в Facebook.

"Результат заседания Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия: Струкова - до строгого выговора с лишением доплат на 3 месяца, мне - выговор с лишением доплат на 1 месяц. Шокированная. Буду обжаловать. Борьба продолжается", - написала она.

Transparency International со ссылкой на адвоката Романа Маселко добавляет, что ВРП дала Гольник выговор "за пост в ФБ и участие в заседании Комитета ВРУ по вопросам предотвращения коррупции".

В августе 2017 года Ковжога судился с Гольник за публикацию в блоге на "Украинской правде", в которой судья рассказывала о давлении на нее мэра Полтавы и его окружения, включая Ковжогу.



В сентябре Национальное агентство предотвращения коррупции вынесло предписание главе Высшего совета правосудия Игорю Бенедисюку в отношении главы Октябрьского райсуда Полтавы Александра Струкова за давление на Гольник. Сама судья просила предоставить ей правовую защиту.



В ноябре в Полтаве избили судью Ларису Гольник и ее мужа Игоря Гавриленко. С места происшествия изъяли велосипеды, на которых передвигались нападавшие.



Полиция открыла тогда производство по ч. 4 ст. 296 УК – хулиганство с применением оружия или другого предмета, приспособленного для причинения телесных повреждений.

1 февраля 2018 года ВСП стал на сторону судьи Гольик в споре с представителем мэра Полтавы.