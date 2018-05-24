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Джуліані розповів, чому не вірить інформації про зустріч Трампа і Порошенка за гроші

Четвер, 24 травня 2018, 05:31

Адвокат Трампа Руді Джуліані не бачить причин не вірити заявам про те, що президент України не платив за організацію зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Про це він заявив в інтрервью Business Insider.

Джуліані, який зустрічався з Порошенком в Україні в кінці минулого року, розповів виданню, що нічого не знає про виплату адвокату Трампа Майклу Коену за організацію зустрічі двох президентів, про яку повідомила телерадіокомпанія BBC.

Але він додав, що у нього "немає причин не вірити" Коену, який заперечує цю інформацію.

"Платежі можуть бути легко доведені, тому було б нерозумно заперечувати це, якби це сталося", - сказав Джуліані.

"І він (Коен) ніколи не реєструвався як іноземний агент. І наскільки я знаю, ніколи не виступав як такий", - додав він.

"Я маю припустити, що, можливо, було обговорення цього. І жодна зі сторін не довела справу до кінця", - зазначив він.

Раніше британська телерадіокомпанія BBC повідомляла із посиланням на власні джерела, що особистий адвокат Дональда Трампа Майкл Коен отримав секретний платіж у розмірі 400 або 600 тисяч доларів за організацію першої зустрічі між Петром Порошенком та Дональдом Трампом у червні минулого року.

В адміністрації президента України назвали відвертою брехнею публікацію ВВС про те, що його зустріч з Дональдом Трампом у минулому році організували за гроші і вимагають її спростування. В разі, якщо це не відбудеться, АП залишає за собою право подати позов до суду.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПорошенкоТрампгрошіскандал
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