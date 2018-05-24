Джулиани рассказал, почему не верит информации о встрече Трампа и Порошенка за деньги

Адвокат Трампа Руди Джулиани не видит причин не верить заявлениям о том, что президент Украины не платил за организацию встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом он заявил в интрервью Business Insider.

Джулиани, который встречался с Порошенком в Украине в конце прошлого года, рассказал изданию, что ничего не знает о выплате адвокату Трампа Майклу Коэну за организацию встречи двух президентов, о которой сообщила телерадиокомпания BBC.

Но он добавил, что у него "нет причин не верить" Коэну, который отрицает эту информацию.

"Платежи могут быть легко доказаны, поэтому было бы глупо отрицать это, если бы это произошло", - сказал Джулиани.

"И он (Коэн) никогда не регистрировался как иностранный агент. И насколько я знаю, никогда не выступал как таковой", - добавил он.

"Я должен допустить, что, возможно, было обсуждение этого. И ни из сторон не довела дело до конца", - отметил он.

Ранее британская телерадиокомпания BBC сообщала со ссылкой на собственные источники, что личный адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн получил секретный платеж в размере 400 или 600 тысяч долларов за организацию первой встречи между Петром Порошенко и Дональдом Трампом в июне прошлого года.

В администрации президента Украины назвали откровенной ложью публикацию ВВС о том, что его встречу с Дональдом Трампом в прошлом году организовали за деньги и требуют ее опровержения. В случае, если этого не произойдет, АП оставляет за собой право подать иск в суд.