Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Джулиани рассказал, почему не верит информации о встрече Трампа и Порошенка за деньги

Четверг, 24 мая 2018, 05:31

Адвокат Трампа Руди Джулиани не видит причин не верить заявлениям о том, что президент Украины не платил за организацию встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом он заявил в интрервью  Business Insider.

Джулиани, который встречался с Порошенком в Украине в конце прошлого года, рассказал изданию, что ничего не знает о выплате адвокату Трампа Майклу Коэну за организацию встречи двух президентов, о которой сообщила телерадиокомпания BBC.

Но он добавил, что у него "нет причин не верить" Коэну, который отрицает эту информацию.

"Платежи могут быть легко доказаны, поэтому было бы глупо отрицать это, если бы это произошло", - сказал Джулиани.

"И он (Коэн) никогда не регистрировался как иностранный агент. И насколько я знаю, никогда не выступал как таковой", - добавил он.

"Я должен допустить, что, возможно, было обсуждение этого. И ни из сторон не довела дело до конца", - отметил он.

Ранее британская телерадиокомпания BBC сообщала со ссылкой на собственные источники, что личный адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн получил секретный платеж в размере 400 или 600 тысяч долларов за организацию первой встречи между Петром Порошенко и Дональдом Трампом в июне прошлого года.

В администрации президента Украины назвали откровенной ложью публикацию ВВС о том, что его встречу с Дональдом Трампом в прошлом году организовали за деньги и требуют ее опровержения. В случае, если этого не произойдет, АП оставляет за собой право подать иск в суд.

Темы: ПорошенкоТрампденьгискандал
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Все новости...
Порошенко
Найем об оскорблениях "порохоботов" в сети: "Порошенко должен понести за это политическую ответственность"
Александр Мартыненко: как руководят президенты, роль Ермака, политика за кулисами
Украина и ее "если бы"
Последние новости
06:53
Россияне формируют "добробат" "Донецк" из жителей Краснодарского края – Сопротивление
06:07
Израиль разрушил сеть туннелей ХАМАСа в Газе
05:31
ФотоРазрушения в многоэтажке Киева вызвал российский дрон, два человека ранены – КГВА 
04:57
В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
Все новости...
Реклама: