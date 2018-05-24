У Росії заявляють, що Юлія Скрипаль могла записати звернення під тиском

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков вважає, що заяви Юлії Скрипаль, яку разом з батьком на початку березня отруїли в британському Солсбері, вимагають перевірки, щоб упевнитися, що вони зроблені добровільно.

Про це сказав в інтерв'ю телеканалу НТВ.

"Досі британською стороною не дотримана Віденська конвенція. Досі Росія не отримала консульського доступу до Юлії Скрипаль. Ми не можемо бути до кінця впевнені, в якому стані вона, чи чиниться на неї якийсь тиск, де вона перебуває, чи робила вона якісь заяви і чи робила вона ці заяви за власним бажанням", - заявив Пєсков.

Він додав, потрібно перевірити, наскільки відеозвернення Скрипаль може бути достовірним, і чи не є воно провокацією проти Росії.

"Переданий через когось якийсь набір інформації, наскільки він може бути достовірним і наскільки він може викликати довіру – це дуже велике питання. З огляду на, що це відбувається на тлі гігантської ... провокації британської сторони", - додав Пєсков.

Схожу думку висловили і в Посольстві РФ в Великобританії.

"Були раді побачити Юлію Скрипаль в доброму здоров'ї. Зачитана нею заява містить нову інформацію. Однак показаний ролик лише підсилює нашу стурбованість щодо умов, в яких вона утримується. Цілком очевидно, Юлія зачитувала заздалегідь написаний текст. Більше того, судячи з цілої низки зворотів, це був переклад з англійської, причому оригінал був складений носієм мови", - йдеться в повідомленні на сайті посольства.

Відзначається, що "при всій повазі до приватного життя Юлії і інтересів її безпеки, відеоролик не звільняє владу Великобританії від зобов'язань за Консульськими конвенціями".

"На Сполученому Королівстві лежить обов'язок дати нам можливість поспілкуватися з Юлією безпосередньо, щоб переконатися, що вона не утримується проти своєї волі і не робить заяв під тиском. Поки що у нас є всі підстави підозрювати зворотне", - підсумували в посольстві РФ.

Раніше Юлія Скрипаль записала відеозвернення, в якому заявила про своє небажання скористатися допомогою, яку пропонує посольство РФ у Великобританії.

Колишнього шпигуна Сергія Скрипаля разом з дочкою отруїли у британському Солсбері

4 березня.

Британія стверджує, що за отруєнням стоїть Росія, оскільки задіяна нервово-паралітична речовина була розроблена Радянським союзом. У Москві звинувачення заперечують.

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