В России заявляют, что Юлия Скрипаль могла записать обращение под давлением

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что заявления Юлии Скрипаль, которую вместе с отцом в начале марта отравили в британском Солсбери, требуют проверки, чтобы удостовериться, что они сделаны добровольно.

Об этом сказал в интервью телеканалу НТВ.

"До сих пор британской стороной не соблюдена Венская конвенция. До сих пор Россия не получила консульского доступа к Юлии Скрипаль. Мы не можем быть до конца уверены, в каком состоянии она находится, оказывается ли на нее какое-то давление, где она находится, делала ли она какие-то заявления и делала ли она эти заявления по своей воле", - заявил Песков.

Он добавил, нужно проверить, насколько видеообращение Скрипаль может быть достоверным, и не является ли оно провокацией против России.

"Переданный через кого-то некий набор информации, насколько он может быть достоверным и насколько он может вызывать доверие – это очень большой вопрос. Учитывая, что это происходит на фоне гигантской…провокации британской стороны", - добавил Песков.

Похожее мнение выразили и в Посольства РФ в Великобритании.

"Были рады увидеть Юлию Скрипаль в добром здравии. Зачитанное ею заявление содержит новую информацию. Однако показанный ролик лишь усиливает нашу озабоченность относительно условий, в которых она содержится. Вполне очевидно, Юлия зачитывала заранее написанный текст. Более того, судя по целому ряду оборотов, это был перевод с английского, причем оригинал был составлен носителем языка", - говорится в сообщении на сайте посольства.

Отмечается, что "при всем уважении к частной жизни Юлии и интересам ее безопасности, видеоролик не освобождает власти Великобритании от обязательств по Консульским конвенциям".

"На Соединенном Королевстве лежит обязанность дать нам возможность пообщаться с Юлией напрямую, чтобы убедиться, что она не удерживается против своей воли и не делает заявлений под давлением. Пока что у нас есть все основания подозревать обратное", - подытожили в посольстве РФ.

Ранее Юлия Скрипаль записала видеообращение, в котором заявила о своем нежелании воспользоваться помощью, предлагаемой посольством РФ в Великобритании.

Бывшего шпиона Сергея Скрипаля вместе с дочерью отравили в британском Солсбери 4 марта.

Великобритания утверждает, что за отравлением стоит Россия, поскольку было задействовано нервно-паралитическое вещество, что было разработано Советским союзом. В Москве обвинения отрицают.

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