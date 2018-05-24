РНБО ввела санкції щодо "РИА Новости" в Україні

Рада національної безпеки і оборони ввела санкції щодо представництва "РИА Новости" в Україні.

Про це йдеться в додатку до рішення РНБО від 2 травня 2018 року.

Також в списку санкцій опинилась і компанія ТОВ "Інтерселект", через яку, за даними СБУ, здійснювалася господарська діяльність "РИА Новости" в Києві.

Санкції введені на три роки. Вони передбачають блокування активів, обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг, заборону на збільшення статутного фонду і блокування доступу до сайту www.rian.com.ua.

Раніше повідомлялось, що РНБО запровадила санкції щодо юридичних і фізичних осіб, які пов’язані з російською агресією проти України.

15 травня в офісах "РИА Новости Украина" пройшли обшуки.

Пізніше ГПУ показала, що знайшли під час цих слідчих дій.

Керівнику "РИА Новости Украина" оголосили про підозру у державній зраді.

Сам Вишинський не визнає оголошену йому підозру і розцінює затримання як провокацію.

У справі про державну зраду Кирила Вишинського, викликали на допит 47 осіб.

17 травня Херсонський міський суд арештував Вишинського на 2 місяці.