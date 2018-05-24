Украина существенно расширила круг россиян и их сообщников под санкциями

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Четверг, 24 мая 2018, 12:51

Президент Петр Порошенко ввел в действие обновленные санкции СНБО против российских олигархов, чиновников и компаний, расширив круг лиц с ограничениями в полтора раза.

Об этом говорится в указе главы государства №126/2018 от 2 мая, опубликованном на сайте президента.

Вместо 1228 физических лиц, указанных в аналогичном указе Порошенко годичной давности, в новом указе фигурируют уже 1748 человек. Количество компаний увеличилось с 468 до 756.

Решение Совета национальной безопасности и обороны "О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" вводятся на 3 года и заключаются в блокировании активов, предотвращении их выведению за пределы Украины и в запрете въезда в страну.

По информации "Интерфакс-Украина", среди новых физлиц, включенных в перечень, в частности, глава "Газпрома" Алексей Миллер, миллиардеры Олег Дерипаска, Игорь Ротенберг, Сулейман Керимов, Владимир Богданов, Виктор Вексельберг, глава правления ВТБ Банка Андрей Костин, против которых в начале апреля ввел санкции Минфин США.

Индивидуальные санкции продлены или введены в отношении депутатов Госдумы и Совета Федерации РФ; ряда российских военнослужащих и бизнесменов; членов органов власти Крыма и депутатов крымских советов, признанных в Украине нелегитимными, представителей органов власти так называемых "ДНР" и "ЛНР", руководителей российских СМИ.

В списке также член исполкома болгарской партии "Атака" Магдалена Ташева, греческий депутат Европарламента Сотириос Зорианопулос, израильские политтехнологи Авигдор Эскин и Давид Эйдельман, депутат парламента Италии от партии "Вперед, Италия" Лучом Малан.

Как сообщалось, в список санкций СНБО впервые внесен олигарх-беглец Сергей Курченко. Также ограничения введены относительно представительства "РИА Новости" в Украине.

Украинская правда
Темы: санкции Росcия СНБО Порошенко
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