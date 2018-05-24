Парубій про Антикорупційний суд: Я вчора думав – піде. Але поки – повільно

Верховна Рада не встигне завершити 24 травня розгляд у другому читанні законопроекту "Про Вищий антикорупційних суд" і ухвалити рішення щодо нього.

Про це сказав голова Верховної Ради Андрій Парубій на засіданні парламенту в четвер, повідомляє "Укрінформ".

"Я вчора думав – піде. Але я бачу, йде надто повільно. І я розумію, що ми навіть сьогодні не встигнемо вийти на рішення", – сказав він під час розгляду поправок до законопроекту.

Крім того, Парубій додав, що переговори з приводу неузгодженої позиції у законопроекту - щодо Громадської ради міжнародних експертів – тривають.

"Усі інші позиції узгоджені", – нагадав він.

Станом на 13:00 депутати розглянули 536 із 1927 поправок до проекту закону про Антикорупційний суд.

Як повідомлялося, 21 травня комітет Верховної Ради з питань правової політики затвердив законопроект про створення Антикорупційного суду для передачі його до розгляду у другому читанні.

У той же час комітет не визначився щодо двох положень законопроекту, у тому числі щодо ключового з них – права вето міжнародних експертів щодо кандидатів на посаду судді Вищого антикорупційного суду.

Джерела УП з кількох фракцій парламенту повідомили, що 22 травня вечірня сесія переговорів спікера Верховної Ради Андрія Парубія з МВФ і Венеційською комісією щодо законопроекту про Антикорупційний суд не принесла результатів.