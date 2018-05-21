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Комітет Ради затвердив закон про створення Антикорупційного суду

Понеділок, 21 травня 2018, 17:08
Комітет Ради затвердив закон про створення Антикорупційного суду

Комітет Верховної Ради з питань правової політики затвердив законопроект про створення Антикорупційного суду для передачі його до розгляду у другому читанні.

За відповідне рішення члени комітету проголосували у понеділок.

У той же час комітет не визначився щодо двох положень законопроекту, у тому числі щодо ключового з них - права вето міжнародних експертів  щодо кандидатів на посаду судді Вищого антикорупційного суду.

"Ми поговорили зі спікером Верховної Ради і Андрій Володимирович (Парубій -  ред.) запропонував, щоб комітет виніс ці два питання за дужки і передав законопроект у сесійну залу. Але паралельно продовжаться консультації щодо узгодження цих питань", - сказав "Українській правді" голова комітету Руслан Князевич.

Він також повідомив, що у понеділок ввечері спікер Андрій Парубій матиме скайп-конференцію з представниками МВФ та Венеціанської комісії, де вони спробують узгодити дві непогоджені правки.

Раніше повідомлялося, що переговори спікера Верховної Ради Андрія Парубія з представниками Венеціанської комісії та авторами законопроекту про Антикорупційний суд пройшли конструктивно і в найближчі дні закон обговорять з представниками МВФ.

22 грудня 2017 року президентський проект закону про Вищий антикорупційний суд зареєстрували у Верховній Раді. Також у парламенті зареєстрували 4 альтернативні законопроекти від депутатів.

Низка міжнародних партнерів України виступили з жорсткими вимогами до Києва через президентський законопроект.

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1 березня 2018 року народні депутати підтримали в першому читанні внесений президентом Петром Порошенком законопроект про Антикорупційний суд.

Порошенко заявив, що не допустить зволікання з голосуванням за законопроект у другому читанні.

Роман Романюк, УП

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Теми: Верховна РадаАнтикорупційний суд
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