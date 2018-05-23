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Нова сесія переговорів з МВФ і Венеційкою не мала успіху – джерела

Середа, 23 травня 2018, 12:37
Нова сесія переговорів з МВФ і Венеційкою не мала успіху – джерела

Вечірня сесія переговорів спікера Верховної Ради Андрія Парубія з Міжнародним валютним фондом і Венеційською комісією щодо законопроекту про Антикорупційний суд не принесла результатів.

Про це "Українській правді" повідомили джерела одразу в кількох фракціях парламенту.

За словами співрозмовників, ключове питання, яке вимагало узгодження з міжнародними партнерами, щодо права вето для Ради міжнародних експертів вирішене не було.

Зокрема, як повідомили УП одразу кілька членів комітету з питань правової політики, який мав би зібратись для затвердження домовленостей з міжнародними партнерами, вони не отримували жодних повідомлень про збори комітету чи будь-які рішення за підсумками переговорів з МВФ.

21 травня комітет Верховної Ради з питань правової політики затвердив законопроект про створення Антикорупційного суду для передачі його до розгляду у другому читанні.

В той же час комітет не визначився щодо двох положень законопроекту, у тому числі щодо ключового з них – права вето міжнародних експертів  щодо кандидатів на посаду судді Вищого антикорупційного суду.

Раніше повідомлялося, що переговори спікера Верховної Ради Андрія Парубія з представниками Венеціанської комісії та авторами законопроекту про Антикорупційний суд пройшли конструктивно і в найближчі дні закон обговорять з представниками МВФ.

22 грудня 2017 року президентський проект закону про Вищий антикорупційний суд зареєстрували у Верховній Раді. Також у парламенті зареєстрували 4 альтернативні законопроекти від депутатів.

Низка міжнародних партнерів України виступили з жорсткими вимогами до Києва через президентський законопроект.

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1 березня 2018 року народні депутати підтримали в першому читанні внесений президентом Петром Порошенком законопроект про Антикорупційний суд.

Порошенко заявив, що не допустить зволікання з голосуванням за законопроект у другому читанні.

Роман Романюк, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Антикорупційний судВерховна РадазаконодавствоМВФ
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