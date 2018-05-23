Нова сесія переговорів з МВФ і Венеційкою не мала успіху – джерела
Вечірня сесія переговорів спікера Верховної Ради Андрія Парубія з Міжнародним валютним фондом і Венеційською комісією щодо законопроекту про Антикорупційний суд не принесла результатів.
Про це "Українській правді" повідомили джерела одразу в кількох фракціях парламенту.
За словами співрозмовників, ключове питання, яке вимагало узгодження з міжнародними партнерами, щодо права вето для Ради міжнародних експертів вирішене не було.
Зокрема, як повідомили УП одразу кілька членів комітету з питань правової політики, який мав би зібратись для затвердження домовленостей з міжнародними партнерами, вони не отримували жодних повідомлень про збори комітету чи будь-які рішення за підсумками переговорів з МВФ.
21 травня комітет Верховної Ради з питань правової політики затвердив законопроект про створення Антикорупційного суду для передачі його до розгляду у другому читанні.
В той же час комітет не визначився щодо двох положень законопроекту, у тому числі щодо ключового з них – права вето міжнародних експертів щодо кандидатів на посаду судді Вищого антикорупційного суду.
Раніше повідомлялося, що переговори спікера Верховної Ради Андрія Парубія з представниками Венеціанської комісії та авторами законопроекту про Антикорупційний суд пройшли конструктивно і в найближчі дні закон обговорять з представниками МВФ.
22 грудня 2017 року президентський проект закону про Вищий антикорупційний суд зареєстрували у Верховній Раді. Також у парламенті зареєстрували 4 альтернативні законопроекти від депутатів.
Низка міжнародних партнерів України виступили з жорсткими вимогами до Києва через президентський законопроект.
Читайте також: Страшний антикорупційний суд. Чому Україна свариться з Заходом
1 березня 2018 року народні депутати підтримали в першому читанні внесений президентом Петром Порошенком законопроект про Антикорупційний суд.
Порошенко заявив, що не допустить зволікання з голосуванням за законопроект у другому читанні.