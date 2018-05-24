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Парубий об Антикоррупционном суде: Я вчера думал - пойдет. Но пока - медленно

Четверг, 24 мая 2018, 14:05

Верховная Рада не успеет завершить 24 мая рассмотрение во втором чтении законопроекта "О Высшем антикоррупционном суде" и принять решение по нему.

Об этом сказал председатель Верховной Рады Андрей Парубий на заседании парламента в четверг, сообщает "Укринформ".

"Я вчера думал - пойдет. Но я вижу, идет очень медленно. И я понимаю, что мы даже сегодня не успеем выйти на решение", - сказал он во время рассмотрения поправок к законопроекту.

Кроме того, Парубий добавил, что переговоры по поводу несогласованной позиции в законопроекта - по Общественному совету международных экспертов - продолжаются.

"Все остальные позиции согласованы", - напомнил он.

По состоянию на 13:00 депутаты рассмотрели 536 из 1927 поправок к проекту закона об Антикоррупционном суде.

21 мая комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики утвердил законопроект о создании Антикоррупционного суда для передачи его для рассмотрения во втором чтении.

В то же время комитет не определился относительно двух положений законопроекта, в том числе по ключевому из них - праве вето международных экспертов относительно кандидатов на должность судьи Высшего антикоррупционного суда.

По данным источников УП из нескольких фракций парламента, 22 мая вечерняя сессия переговоров спикера ВР Андрея Парубия с МВФ и Венецианской комиссией по законопроекту об Антикоррупционном суду не принесла результатов.

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Темы: Антикоррупционный судзаконодательствоВерховная Рада
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