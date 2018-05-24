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ЄС чекає від Росії співпраці у розслідуванні збиття MH17

Четвер, 24 травня 2018, 15:18

У Європейській комісії закликали Російську Федерацію до повної співпраці задля встановлення винних у збитті "Боїнга" Малайзійських авіаліній у небі над Донбасом у 2014 році.

Про це у середу журналістам в Брюсселі заявила представниця зовнішньополітичної служби ЄС Майя Косьянчич.

"ЄС повністю підтримує роботу Спільної слідчої групи з розслідування збиття літака рейсу МН17. Щоб забезпечити відповідальність та справедливість у ході кримінального розслідування, необхідна подальша підтримка міжнародної спільноти", - зазначила Косьянчич.

Вона наголосила, що сьогодні, на додачу до минулих одержаних даних, слідча група дійшла до висновків, що ЗРК "Бук" поза сумнівом належав Збройним силам Росії. Слідчі також підтвердили, що Російська Федерація досі не надала відповідей на їхні питання стосовно збиття "Боїнга".

"З огляду на ці факти ми закликаємо Російську Федерацію до повної співпраці для встановлення відповідальних за збиття MH17 відповідно до резолюції Ради безпеки ООН 2166", - наголосила Косьянчич.

У четвер міжнародна Спільна слідча група з розслідування збиття літака рейсу МН17 оголосила, що малайзійський "Боїнг" був збитий над Донецькою областю в 2014 році зенітно-ракетним комплексом "Бук" з 53-ї бригади ППО ЗС РФ, що базується в російському місті Курськ.

Президент України Петро Порошенко сподівається, що після представлення проміжних результатів вже найближчим часом до суду будуть подані обвинувачення.

Європейська правда

Теми: MH17ДонбаскатастрофиРосіяЄС
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