ЕС ждет от России сотрудничества в расследовании по MH17

В Европейской комиссии призвали Российскую Федерацию к полному сотрудничеству для установления виновных в катастрофе "Боинга" Малайзийских авиалиний в небе над Донбассом в 2014 году.

Об этом в среду журналистам в Брюсселе заявила представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич.

"ЕС полностью поддерживает работу Совместной следственной группы по расследованию катастрофы самолета рейса МН17. Чтобы обеспечить ответственность и справедливость в ходе уголовного расследования, необходима дальнейшая поддержка международного сообщества", - сказала Косьянчич.

Она отметила, что сегодня, в дополнение к прошлым полученных данных, следственная группа пришла к выводу, что ЗРК "Бук" несомненно принадлежал Вооруженным силам России. Следователи также подтвердили, что Российская Федерация до сих пор не предоставила ответов на их вопросы относительно сбивания "Боинга".

"Учитывая эти факты, мы призываем Российскую Федерацию к полному сотрудничеству для установления ответственных за сбивание MH17 в соответствии с резолюцией Совета безопасности ООН 2166", - подчеркнула Косьянчич.

В четверг международная Совместная следственная группа по расследованию катастрофы самолета рейса МН17 объявила, что малазийский "Боинг" был сбит над Донецкой областью в 2014 году зенитно-ракетным комплексом "Бук" из 53-й бригады ПВО ВС РФ, который базируется в российском городе Курск.

Президент Украины Петр Порошенко надеется, что после представления промежуточных результатов уже в ближайшее время в суд будут переданы обвинения.

Европейская правда