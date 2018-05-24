Президент УЄФА про фінал ЛЧ-2018 у Києві: Давайте постукаємо по дереву

УЄФА на даний момент задоволений рівнем підготовки Києва та України до проведення фіналів жіночої і чоловічої Ліги чемпіонів 2018 року.

Про це заявив президент УЄФА Александер Чеферін на прес-конференції 24 травня в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

"Давайте просто схрестимо пальці, постукаємо по дереву і будемо сподіватися, що все пройде без сучка і задоринки, перш ніж будемо оцінювати", - додав президент УЄФА.

"Я не хочу оцінювати такий захід, перш ніж він відбудеться. Багато чого може статися, але сподіваюся, що нічого поганого не станеться. Поки що ми дуже задоволені роботою Федерації футболу України, міста Києва та співпрацею абсолютно з усіма тут, в Україні", - сказав він.

Він також сказав, що в Україні "всі дуже дружньо і професійно підходять до питання підготовки фіналу Ліги чемпіонів".

Фінальний поєдинок жіночого турніру відбудеться в Києві 24 травня на стадіоні імені Валерія Лобановського о 19:00, а фінал чоловічої Ліги чемпіонів пройде 26 травня на НСК "Олімпійський".

Раніше повідомлялося, що через підготовку та проведення в Києві матчів в столиці тимчасово заборонять і обмежать рух транспорту.

Також за перепродаж квитків на фінали ЛЧ будуть карати штрафом до 5 тисяч.