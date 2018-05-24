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Президент УЕФА о финале ЛЧ-2018 в Киеве: Давайте постучим по дереву

Четверг, 24 мая 2018, 16:45

УЕФА на данный момент удовлетворен уровнем подготовки Киева и Украины к проведению финалов женской и мужской Лиги чемпионов 2018 года.

Об этом заявил президент УЕФА Александер Чеферин на пресс-конференции 24 мая в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"Давайте просто скрестим пальцы, постучим по дереву и будем надеяться, что все пройдет без сучка и задоринки, прежде чем будем оценивать", - добавил президент УЕФА.

"Я не хочу оценивать такое мероприятие, прежде чем оно состоится. Многое может произойти, но надеюсь, что ничего плохого не произойдет. Пока что мы очень удовлетворены работой Федерации футбола Украины, города Киева и сотрудничеством абсолютно со всеми здесь, в Украине", - сказал он.

Он также сказал, что в Украине "все очень дружественно и профессионально подходят к вопросу подготовки финала Лиги чемпионов".

Финальный поединок женского турнира состоится в Киеве 24 мая на стадионе имени Валерия Лобановского в 19:00, а финал мужской Лиги чемпионов пройдет 26 мая на НСК "Олимпийский".

Ранее сообщалось, что из-за подготовки и проведения в Киеве матчей в столице временно запретят и ограничат движение транспорта.

Также за перепродажу билетов на финалы ЛЧ будут наказывать штрафом до 5 тысяч.

Украинская правда
Темы: футболУЕФАКиев
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