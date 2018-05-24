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Останні результати слідства у MH17 довели вину Росії – Волкер

Четвер, 24 травня 2018, 19:05
Останні результати слідства у MH17 довели вину Росії – Волкер

Нові дані розслідування Нідерландів підтвердили пряму відповідальність Росії за катастрофу MH17.

Таку думку висловив спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер під час телефонного брифінгу в Брюсселі в четвер, передає "Інтерфакс-Україна".

"У Нідерландах дуже чітко встановили факти, що стосуються справи, в тому числі безпосередню відповідальність Росії, і підрозділ, зенітну зброю якого було привезено, застосовано і повернуто назад", - говорить американський представник.

За його словами, це дуже важливо, оскільки, зібрані докази вказують на "пряму відповідальність Росії".

Волкер зазначив, що така ситуація вимагає від Росії зміни підходу на користь миру на Донбасі.

Як повідомлялося, міжнародна Спільна слідча група з розслідування збиття літака рейсу МН17 дійшла висновку, що малайзійський "Боїнг" було збито над Донецькою областю у 2014 році зенітно-ракетним комплексом "Бук", що прибув до України з 53-ї зенітної ракетної бригади збройних сил РФ, що розташована під Курськом.

"Українська правда" в Threads

Теми: ДонбасСШАMH17ОРДЛО
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