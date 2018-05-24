Последние результаты следствия по MH17 доказали вину России – Волкер

Новые данные расследования Нидерландов подтвердили прямую ответственность России за катастрофу MH17.

Такое мнение высказал специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер во время телефонного брифинга в Брюсселе в четверг, передает "Интерфакс-Украина".

"В Нидерландах очень четко установили факты, относящиеся к делу, в том числе непосредственную ответственность России, и подразделение, зенитное оружие которого было привезено, применено и возвращено обратно", - говорит американский представитель.

По его словам, это очень важно, поскольку, собранные доказательства указывают на "прямую ответственность России".

Волкер отметил, что такая ситуация требует от России изменения подхода в пользу мира на Донбассе.

Как сообщалось, международная Совместная следственная группа по расследованию падения самолета рейса МН17 пришла к выводу, что малазийский "Боинг" был сбит над Донецкой областью в 2014 году зенитно-ракетным комплексом "Бук", который прибыл в Украину из 53-й зенитной ракетной бригады вооруженных сил РФ, расположенной под Курском.