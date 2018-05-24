В деле "диверсанта Панова" допросили сотрудника ФСБ

На заседании так называемого "Верховного суда" Крыма допросили сотрудника ФСБ и директора нефтебазы в Феодосии по делу гражданина Украины Евгения Панова, которого российские спецслужбы обвиняют в подготовке диверсий на полуострове летом 2016 года.

Об этом сообщает "Крым.Реалии" со ссылкой на адвоката Дмитрия Динзе.

"Директор нефтебазы рассказал, что если бы был осуществлен диверсионный акт, то потенциальный ущерб составил 5 миллиардов рублей. Сотрудник ФСБ рассказал, что он выезжал фактически на перехват Панова, когда тот пересекал границу. Там его и задержали, как известно. Сотрудник ФСБ пояснил, что видел Панова только один раз, тот добровольно прошел с ними в УФСБ, чтобы дать объяснения, зачем он прибыл на территорию полуострова", - рассказал адвокат.

Следующие заседания по делу Евгения Панова назначены на 30 и 31 мая. На них планируется продолжить допрос свидетелей.

"Ожидается, что будет допрошен один из пограничников, который живет в Хабаровске, скорее всего, допрос будет проходить по видеосвязи. У нас уточнили, хотим ли мы допросить всех свидетелей или по некоторым можно огласить протоколы допросов. Евгений сказал, что хочет услышать всех свидетелей, так как некоторые из них приходят в суд и дают показания отличные от тех, которые давали на предварительном следствии", - добавил Динзе.

10 августа 2016 года Федеральная служба безопасности России заявила, что в ночь на 7 августа в районе города Армянск в Крыму обнаружили группу "диверсантов", при задержании которой "в результате огневого контакта погиб сотрудник ФСБ России".

По данным ФСБ, был задержан один из их организаторов - житель Запорожской области, сотрудник Главного управления разведки МО Украины Евгений Панов.Он дал показания, которые были показаны в эфире федеральных телеканалов. Вместе с тем, родственники украинцев заявляют, что он дал показания под пытками.

Панов неоднократно заявлял, что к нему применялись пытки и психологическое давление с целью получить "признательные показания".

Панова обвиняют по ст. 30 ч.1 - ст. 281 ч.2 п. УК РФ (подготовка диверсии в составе организованной группы). Ему грозит срок лишения свободы на срок от 15 до 20 лет или пожизненное заключение.

Ранее в апреле, осужденный по делу о "крымских диверсантах" Редван Сулейманов, вышел на свободу.