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Волкер: Необхідно продовжити процес звільнення всіх заручників

П'ятниця, 25 травня 2018, 05:54
Волкер: Необхідно продовжити процес звільнення всіх заручників

Спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер закликав звільнити заручників у рамках українсько-російського врегулювання, що допоможе створити "більш конструктивний клімат" у переговорах.

Про це він заявив під час теефонної прес-конференції, передає "Укрінформ".

"Я знову сьогодні закликаю: нам необхідно побачити продовження процесу звільнення всіх заручників", - наголосив він.

Волкер підкреслив, що це дуже важливо для членів родин заручників, яким зараз складно переживати ситуацію. 

Крім того, спецпредставник Державного департаменту США нагадав, що в січні цього року передав список затриманих тодішньому помічнику президента РФ Владиславу Суркову.

Раніше представник України в робочій підгрупі з гуманітарних питань ТКГ з врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко розповіла, що немає жодного прогресу в питаннях звільнення заручників і пошуку зниклих.

За її словами, питання заручників потребують тиску всього світу на РФ.

Теми: заручникиДонбасРосіяСША
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