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Волкер передав Суркову список українських заручників для обміну

Понеділок, 29 січня 2018, 19:50

Спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер, розповів, що передав помічнику президента Росії Владиславу Суркову список з іменами українських заручників, яких необхідно долучити для обміну.

Про це Волкер повідомив під телефонного прес-брифінгу для журналістів, організованого з Нью-Йорку, передає "УНІАН".

Волкер розповів, що зустрівся із звільненими п'ятьма заручниками.

"Я повідомив деякі конкретні імена, які були надані мені (звільненими – ред.) заручниками, коли я зустрів їх у Києві, щоби ідентифікувати багатьох людей, які все ще утримуються в неволі", - пояснив спецпредставник США.

Водночас він зазначив, що не може говорити про конкретні часові рамки наступного обміну або кількості заручників, яких можуть обміняти.

"Це те, я знаю, над чим відбувається робота у Тристоронній контактній групі та в рамках інших каналів, але я хочу підкреслити, що я порушував це питання та наполегливо закликав, щоби були подальші обміни, і пан Сурков взяв до відома це", - наголосив Волкер.

Як відомо, 27 грудня українська сторона в рамках обміну передала бойовикам 233 особи, а забрала 73 українських полонених. Обмін тривав понад 2,5 години. 

Віктор Медведчук, уповноважений від України вести переговори про обмін полоненими, заявив, що 40 осіб, яких бойовики внесли у списки на обмін, щоб повернути в ОРДЛО, були звільнені раніше, а 29 відмовилися повертатися на окуповану територію.

Обмін утримуваними особами не відбувався вже близько 15 місяців.

18 січня 2018-го представники України та окремих районів Донецької та Луганської областей обмінялися списками утримуваних осіб для подальшого обміну.

21 січня представник президента України у Тристоронній контактній групі в Мінську Ірина Геращенко повідомила, що представникам ОРДЛО передали помилувану указом президента України жінку.

"У найближчі дні ми чекаємо - відповідно до досягнутої в рамках роботи гуманітарної Мінськоі групи домовленості - передачі українській стороні нашого військового", - зазначила вона.

24 січня з полону бойовиків було звільнено військовослужбовця Романа Савкова, якого утримували у Макіївській колонії.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАРосіяДонбасзаручники
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