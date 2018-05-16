Геращенко розповіла про загрозливу ситуацію в переговорах щодо заручників

Представник України в робочій підгрупі з гуманітарних питань ТКГ з врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко розповіла, що немає жодного прогресу в питаннях звільнення заручників і пошуку зниклих.

Про це вона написала у Facebook після чергового засідання ТКГ і 4 підгруп.

"Немає жодного прогресу в питаннях звільнення заручників і пошуку зниклих. Це викликає величезне занепокоєння, особливо на фоні останніх тривожних новин про погіршення стану здоров‘я наших політв‘язнів і заручників, про оголошене О. Сенцовим голодування, тривале голодування В. Балуха", - наголосила Геращенко.

За її словами, питання заручників потребують тиску всього світу на РФ.

Раніше український політв'язень Олег Сенцов оголосив голодування допоки Росія не відпустить всіх утримуваних українців.

Українського режисера Олега Сенцова та активіста Олександра Кольченка затримали в Криму 10 травня 2014 року. Їх звинуватили в підготовці терактів, засудивши Кольченка до 10, а Сенцова — до 20 років позбавлення волі.

Сенцов, засуджений в Росії за сфабрикованою справою, розповів у листі сестрі, що повільно і безповоротно втрачає здоров'я у колонії "Білий ведмідь" в місті Лабитнангі.

В березні 2018 року екс-кандидат у президенти РФ Ксенія Собчак передала Путіну список політв'язнів, і попросила їх помилувати.

У списку 16 прізвищ, в тому числі Кольченко і Сенцов. У квітні список знаходився в Кремлі й уряді РФ.

ФСБ Росії затримала Володимира Балуха в грудні 2016 року під приводом того, що на горищі його будинку знайшли 90 патронів і кілька тротилових шашок.

Захист Балуха і правозахисники заявляли, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію: в його дворі майорів прапор України.

Однак "суд" в анексованому Росією Криму визнав Балуха винним в зберіганні боєприпасів і засудив його до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штрафу в розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (близько 4,6 тисячі гривень).

Проти Балуха порушили ще одну справу за заявою начальника ізолятора тимчасового тримання в селищі Роздольне Валерія Ткаченко про нібито побиття. Сам Балух та його захист заявляли, що це Ткаченко напав на нього.

19 березня Роздольненський райсуд обрав для Балуха запобіжний захід у цій справі у вигляді утримання під вартою до 19 червня 2018 року.

Балух голодує з 19 березня, але останнім часом почав приймати їжу.

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