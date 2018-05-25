Волкер: Необходимо продолжить процесс освобождения всех заложников

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер призвал освободить заложников в рамках российско-украинского урегулирования, что поможет создать "более конструктивный климат" в переговорах.

Об этом он заявил во время теефонной пресс-конференции, передает "Укринформ".

"Я снова сегодня призываю: нам необходимо увидеть продолжение процесса освобождения всех заложников", - подчеркнул он.

Волкер отметил, что это очень важно для членов семей заложников, которым сейчас сложно переживать ситуацию.

Кроме того, спецпредставитель Государственного департамента США напомнил, что в январе этого года передал список задержанных тогдашнему помощнику президента РФ Владиславу Суркову.

Ранее представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко рассказала, что нет никакого прогресса в вопросах освобождения заложников и поиска пропавших.

По ее словам, вопрос заложников требует давления всего мира на РФ.