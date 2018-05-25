Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Волкер: Необходимо продолжить процесс освобождения всех заложников

Пятница, 25 мая 2018, 05:54
Волкер: Необходимо продолжить процесс освобождения всех заложников

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер призвал освободить заложников в рамках российско-украинского урегулирования, что поможет создать "более конструктивный климат" в переговорах.

Об этом он заявил во время теефонной пресс-конференции, передает "Укринформ".

"Я снова сегодня призываю: нам необходимо увидеть продолжение процесса освобождения всех заложников", - подчеркнул он.

Волкер отметил, что это очень важно для членов семей заложников, которым сейчас сложно переживать ситуацию.

Кроме того, спецпредставитель Государственного департамента США напомнил, что в январе этого года передал список задержанных тогдашнему помощнику президента РФ Владиславу Суркову.

Ранее представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко рассказала, что нет никакого прогресса в вопросах освобождения заложников и поиска пропавших.

По ее словам, вопрос заложников требует давления всего мира на РФ.

Темы: заложникиДонбассРосcияСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Все новости...
заложники
РФ удерживает более 20 тысяч гражданских заложников, после деоккупации цифра увеличится – Лубинец
Оккупанты похитили секретаря горсовета Алешек на Херсонщине
Планируется эвакуация медиков и раненых из "Азовстали" – Зеленский
Последние новости
06:53
Россияне формируют "добробат" "Донецк" из жителей Краснодарского края – Сопротивление
06:07
Израиль разрушил сеть туннелей ХАМАСа в Газе
05:31
ФотоРазрушения в многоэтажке Киева вызвал российский дрон, два человека ранены – КГВА 
04:57
В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
Все новости...
Реклама: