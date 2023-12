Бійку з фанами "Ліверпуля" у Києві кваліфікували як хуліганство

Столична поліція кваліфікувала бійку, у якій постраждали два іноземці, як групове хуліганство.

Про це повідомляє прес-служба національної поліції.

"Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

Поліція розшукує інших учасників бійки, аби надати їхнім діям правову оцінку.

Бійка трапилася 24 травня близько 23:00 в кафе на вулиці Великій Васильківській.

Під час конфлікту двоє іноземців отримали тілесні ушкодження, однак від написання заяв категорично відмовилися.

Через бійку двох осіб доставили до Голосіївського управління поліції.

Посол Великої Британії в Україна Джудіт Гоф повідомила в Twitter, що фанатам не знадобилася лікарська допомога.

"Що стосується інциденту минулої ночі з уболівальниками Ліверпуля в Києві... фанати не потребували стаціонарного лікування", - написала вона.

Regarding last night's incident with #Liverpool fans in #Kyiv. We have been in contact with the authorities, 2 locals were detained and no fans required hospital treatment. We stand ready to provide consular assistance, as required. #UCLFinal2018